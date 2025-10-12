Bea González cae en la final de Milán ante la segunda pareja mundial

Pelearon hasta el final por buscar un tercer set que podría haberles dado la vida, pero este domingo, sencillamente, las rivales fueron superiores. Un torneo ... más, la malagueña Bea González y su compañera, Claudia Fernández, con la que conforma la tercera pareja mundial, consiguieron llegar hasta la pelea por un nuevo título del Premier Padel, esta vez, el del P1 de Milán. Sin embargo, volvieron a toparse contra su mayor talón de Aquiles, Ari Sánchez y Paula Josemaría, quienes pusieron fin a su sueño. Era una oportunidad de oro para que las exnúmeros uno recuperasen el trono (o al menos recortasen distancias con las nuevas lideres mundiales) tras ser desbancadas por Gemma Triay y Delfi Brea, y no desaprovecharon la opción.

Realmente, fue un torneo atípico para Bea y Claudia. Ganaron en sólo dos sets sus enfrentamientos de octavos y de cuartos de final, quedando emparejadas en la semifinal contra sus exparejas, Gemma Triay y Delfi Brea, quienes hicieron historia en agosto al escalar al liderato del 'ranking' mundial. Sin embargo, este cruce nunca se llegó a disputar. La catalana, que acusaba un fuerte dolor estomacal y tuvo que recibir asistencia médica, renunció a disputar este encuentro, por lo que se otorgó el pase directo a la final a la malagueña y la madrileña.

Un paso por detrás

De una u otra forma, allí se plantaron, en su séptima última ronda de la temporada. En la primera manga siempre marcharon un paso por detrás en cuanto a intensidad y volumen de juego, siendo más astutas y realizando menos errores no forzados Ari y Paula, lo que las impulsó rápidamente de inicio, pasando de un 4-1 a un 6-2 en un abrir y cerrar de ojos.

Nada que ver con el segundo set, mucho más ajustado. Firmaron tablas las parejas hasta el 2-2, cuando se lanzaron de nuevo las líderes, hasta el 5-2. Pero lejos de tirar su partido por tierra, sacaron su garra Bea y Claudia, más agresivas y enfocadas, llegando a poner contra las cuerdas a la murciana y la catalana, al quedarse a sólo un juego en el marcador (5-4). Sin embargo, el escaso margen de error a esta altura del partido acabó condenando y decantando la final del lado de Ari y Paula (6-2 y 6-4). Sin duda, un varapalo para la pareja más joven de la élite mundial, que reaccionó sin tiempo para consumar la remontada. Por su parte, las rivales cumplieron con su cometido. El siguiente torneo del circuito será la última semana del mes, en Egipto.