PREMIER PADEL
Pádel

Bea González cae en la final de Milán ante la segunda pareja mundial

La malagueña y Claudia Fernández pelearon por forzar el tercer set pero cedieron al final por 2-6 y 4-6 contra Ari Sánchez y Paula Josemaría

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:30

Comenta

Pelearon hasta el final por buscar un tercer set que podría haberles dado la vida, pero este domingo, sencillamente, las rivales fueron superiores. Un torneo ... más, la malagueña Bea González y su compañera, Claudia Fernández, con la que conforma la tercera pareja mundial, consiguieron llegar hasta la pelea por un nuevo título del Premier Padel, esta vez, el del P1 de Milán. Sin embargo, volvieron a toparse contra su mayor talón de Aquiles, Ari Sánchez y Paula Josemaría, quienes pusieron fin a su sueño. Era una oportunidad de oro para que las exnúmeros uno recuperasen el trono (o al menos recortasen distancias con las nuevas lideres mundiales) tras ser desbancadas por Gemma Triay y Delfi Brea, y no desaprovecharon la opción.

