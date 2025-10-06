Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Alonso, durante una prueba. fadme

Atropellan a Ana Alonso, candidata a medalla en los Juegos de Invierno, y se rompe los ligamentos

La esquiadora de montaña granadina fue embestida por un todoterreno hace 10 días mientras realizaba un entrenamiento en bicicleta en Sierra Nevada

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:57

Malas noticias para el deporte de invierno español. La esquiadora de montaña Ana Alonso, una de las favoritas para conquistar una medalla en los Juegos ... Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, ha sufrido una grave lesión de rodilla tras ser atropellada en Sierra Nevada (Granada) mientras realizaba un entrenamiento en bicicleta. La granadina, que logró la medalla de plata mundial junto a Oriol Cardona en relevo mixto y que se proclamó campeona de la general de la Copa del Mundo en esta modalidad con su compañero, era una clara opción de medalla para el equipo español en esquí de montaña, una modalidad que se estrenará en unos Juegos Olímpicos. Además de la rotura del ligamento cruzado anterior y el colateral interno, Ana Alonso tiene una fisura del maléolo y una luxación acromioclavicular.

Te puede interesar

