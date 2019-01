Ángel Trinidad: «Necesitamos grandes resultados para que nos tomen en serio» Trinidad, colocando un balón en su actual equipo, el Tours de la primera categoría francesa. / SUR El jugador de voleibol marbellí, que forma parte de la selección española absoluta, se juega mañana el pase al Europeo contra el combinado de Bielorrusia MARINA RIVAS Sábado, 5 enero 2019, 00:26

El voleibol se convirtió en su pasión desde pequeño y a día de hoy no ha dejado de demostrarlo. El colocador marbellí Ángel Trinidad se enfrenta mañana, a las 19.00 horas (se emitirá en Teledeporte), a la última oportunidad de España para lograr la clasificación para el Europeo de septiembre de este año. Un paso al frente para una selección poco conocida hasta la fecha y en la que el costasoleño se ha convertido en uno de los estandartes. Todo ello mientras compite en la Champions continental y disputa este curso su sexta temporada en una de las grandes ligas europeas, la francesa.

–Se queda sin navidades familiares este año para intentar conseguir uno de sus objetivos más importantes…

-Pues sí, ahora estamos en Teruel, porque el domingo nos enfrentamos a Bielorrusia, y ahí se decide si nos clasificamos o no para el Europeo de este verano. Luego tenemos otro partido con Georgia (el miércoles) pero no cuenta para nada, porque va última de grupo y ese partido no puntuaría.

-¿Cómo ve las posibilidades?

-Pues si perdemos contra Bielorrusia estamos fuera, así que tenemos que mentalizarnos. Este verano, en Bielorrusia, perdimos 3-2… Tienen una mezcla de madurez y juventud, son un gran equipo así que tenemos que salir a tope.

-¿Qué mensaje le mandaría al futuro Ángel, al del domingo después del partido?

-Le diría que empezase a hacer las maletas para el Europeo (ríe).

-Sea cual sea el resultado final, tendrán poco tiempo para asimilarlo, en su caso porque debe retomar el calendario en Francia…

-Sí, el 10 (jueves) ya tengo que volver.

-¿Tiene algún representante que le ayude con este tipo de movimientos?

-Sí, claro, tengo uno que me ayuda a la hora de buscar clubes, el tema de contratos, la parte administrativa en general. Al final es como en todos los deportes, si vas consiguiendo buenos resultados, los representantes se fijan en ti y te ofrecen trabajar con ellos.

-Retomando su nuevo destino, ¿es la liga francesa la más exigente en la que ha competido?

-Quizá la italiana era más fuerte, pero en esta hay mucha igualdad. No hay grandes diferencias entre los equipos de la cola y de arriba, así que hay que trabajar mucho porque cualquier semana algún equipo te puede dar una sorpresa. Y en cuanto mi equipo, el Tours, es uno de los más fuertes de Francia. El año pasado ganó la Liga y ahora vamos segundos, a sólo tres puntos del primero.

-Ahora que tiene la visión de cómo es la liga italiana, francesa o belga, ¿qué cambiaría para que la española diera un salto de calidad?

-Es complicado, pero está claro que una de las cosas que más atrae a los jugadores es que puedan ser profesionales, que inviertan en ellos. En el momento en que un jugador tiene la oportunidad de ir a un sitio con un contrato y unas condiciones mejores, no se lo piensa.

-¿Compiten también fuera del país sus compañeros de la selección española?

-En realidad, la mayoría son del Teruel, excepto algunos, unos cinco, que estamos todos en Francia.

-¿Tanta influencia tiene allí el voleibol?

-Ha habido un tirón en los últimos años, porque Francia ha ganado varias competiciones. Además, es un deporte más seguido que aquí en España. Va todo un poco ligado, se invierte más en voleibol, porque la selección también ha tenido buenos resultados.

-¿Cree que el combinado español, del que forma parte actualmente, puede ser el que cambie las cosas para que el voleibol nacional se asemeje a estas potencias?

-Creo que sí. Poco a poco vamos teniendo más repercusión: se ven partidos en la tele, nos hacen entrevistas, intentamos meter algo de presión mediática en las redes sociales… Lleva su tiempo y, sobre todo, necesitamos grandes resultados para que nos tomen en serio. Ahora mismo estamos trabajando, veremos cómo salen las cosas en el futuro.

-Un papel importante el que les ha tocado...

-Esperemos que podamos colaborar para cambiar esa imagen. De momento, a centrarnos en Bielorrusia. No queremos cantar victoria, pero vamos a ir a darlo todo.

-Mientras, también le toca luchar con su actual club esta temporada y media que le resta…

-Sí, estoy muy contento porque hacen todo lo posible para que los jugadores nos centremos únicamente en nuestro trabajo así que habrá que hacer todo lo posible para darles una alegría al final del año.

-Para terminar, dígame tres objetivos para este 2019…

-Primero, con España, clasificarnos para el Europeo; después, a nivel colectivo, conseguir algún título con el Tours y, a nivel individual, hacer un buen papel con la selección en el Europeo.

Muy personal

-¿Qué no puede faltar nunca en su maleta cuando se va de viaje?

-La pasta de dientes, las zapatillas de juego y las rodilleras.

-¿Tiene algún amuleto o manía antes de empezar a competir?

-Manía sí, siempre empiezo con el pie izquierdo.

-¿Qué es lo más disparatado que ha hecho por el deporte?

-Uff… Lo primero que se me ocurre es irme de casa.

-¿Un libro favorito?

-Me gustó mucho 'Marina', de Carlos Ruiz Zafón.

-¿Una película?

-'El libro de la selva' (ríe), soy muy de Disney.

-¿Y un grupo de música o cantante preferido?

-Imagine Dragons.

-Su ídolo deportivo es...

-Fernando Alonso.

-¿Y su segundo deporte favorito?

-El baloncesto y el tenis.

-Si no se hubiera dedicado al voleibol, sería…

-Nunca me he parado a pensarlo, porque hace diez años que empecé con esto.

-Entonces, ¿no tiene algún sueño frustrado?

-Creo que no. Todo fue tan rápido que no me dio tiempo pensar si quería hacer otra cosa.

-¿Cree en algo?

-En nada, sólo en el trabajo y el esfuerzo de cada uno.

-¿Qué le gustaría aprender?

-Me gustaría tocar la guitarra bien (ríe).

-¿Qué se ve haciendo dentro de diez años?

-Creo que me veo dedicándome al mundo de los vídeos y la fotografía, desde hace unos meses, he dedicado mi canal de YouTube a esto.