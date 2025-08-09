Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La malagueña lleva años acumulando medallas nacionales. RFEG

Amira Jamghili, una malagueña multicultural que sueña con alcanzar el Olimpo

Esta joven gimnasta de 14 años del Club Miralmar acumula metales nacionales y ha debutado ya en el Mundial júnior con España

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:06

Hay deportistas que nacen con una cualidad innata para desarrollar su disciplina y hay otros que, gracias a su constancia y esfuerzo, logran llegar a ... la cima partiendo desde un escalón inferior al resto. Estos son, sin duda, los mayores ejemplos a seguir, porque nos enseñan que no hay imposibles si uno pelea por lo que verdaderamente desea. La historia de Amira Jamghili es un perfecto ejemplo de este segundo caso. Esta malagueña de 14 años comenzó gimnasia, como cualquier otra niña, a los 4 años. Sin embargo, su proyección no fue meteórica, siempre sintió que tuvo que esforzarse más que el resto para recoger los frutos que ahora está consiguiendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

