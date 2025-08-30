Alberto González llega pisando fuerte hacia su segunda Serie Mundial

Hasta la emblemática Costa Azul de Francia, concretamente a los municipios de Saint-Raphaël y Fréjus (conocido como la Riviera Francesa) se ha trasladado la ... élite internacional del triatlón este fin de semana para encarar una nueva etapa del circuito más exigente, las Series Mundiales. Alex Yee, Leo Bergere, Hyden Wilde, Matthew Hauser(líder actual de las Series)… No faltará ninguno de los grandes nombres del panorama internacional en este gran evento, y por supuesto, tampoco faltará el del mejor triatleta español de la temporada 2024, el malagueño Alberto González.

Esta esta siendo una campaña atípica para el joven de la capital costasoleña. Tras completar con éxito el ciclo olímpico de París, alcanzar un histórico diploma en Francia y concluir el curso disputando su primera Final de las Series Mundiales en Torremolinos, consagrándose entonces como décimo del 'ranking' global, el cuerpo y la mente del malagueño pidieron una pausa. Durante largos meses, González optó por darse un tiempo en casa, entrenar cerca de los suyos y recomponerse de este desgaste físico y psicológico… Hasta que volvió a la acción, ya renovado y mentalizado, para disputar la Serie Mundial de Hamburgo el pasado mes de julio.

Entonces, fue una dura toma de contacto, concluyó finalmente el 32º, pero se resarció y mejoró su estado de forma con dos espectaculares actuaciones en los SuperTri, un nuevo circuito impulsado por empresas privadas en el que también compiten deportistas de la élite. Por el momento, en las dos pruebas disputadas ha sido cuarto y primero. Este último e inédito oro para el malagueño lo logró el pasado fin de semana, en Chicago, con una superioridad abismal sobre sus compañeros, a los que llegó a superar por momentos por más de 20 segundos. Pleno de moral tras este éxito, le toca afrontar una de las citas más exigentes del año.

Y es que él mismo sabe que las Series Mundiales son el culmen de su deporte. Así las cosas, con grandes expectativas tras la carrera en Estados Unidos, Alberto completará una selección española conformada también por David Cantero y Roberto Sánchez Mantecón y Sergio Baxter, que vuelve tras lesión. La prueba masculina dará comienzo este domingo, a las 14.45 horas, y constará de un primer tramo de 750 metros a nado, uno segundo de 20 kilómetros en bici distribuidos en cinco vueltas y un tramo final de 5 kilómetros de carrera a pie en tres vueltas sobre un circuito. Podrá seguirse en directo por la plataforma Triathlonlive.tv.