Adrián Miramón ya conoce las fechas y sedes de sus citas importantes: el Europeo y el Mundial serán en Turquía

Adrián Miramón ya tiene configurado con plena certeza cuál será el calendario de las pruebas importantes de su temporada. Tras saldar con doble oro (individual ... y doble mixto) la primera prueba del curso en Campello (Alicante), el remero malagueño afronta este fin de semana el Oeiras International Beach Sprints en Portugal. Lo hará sabiendo por fin dónde se disputará este año el Mundial de la especialidad. Será en Antalya, Turquía, del 6 al 9 de noviembre de 2025 tras el anuncio oficial hace unos días de la Federación Internacional de Remo.

La sede y las fechas estaban en el aire tras la renuncia por motivos económicos de Río de Janeiro. Tras dicha cancelación, se inició un proceso de búsqueda contrarreloj de una ciudad anfitriona alternativa para una prueba que ha multiplicado su interés tras su inclusión en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Se ofrecieron cinco ciudades, entre ellas La Línea de la Concepción (Cádiz), aunque finalmente la elegida ha sido Antalya, en Turquía, ubicada en la costa mediterránea y que ya había sido confirmada como sede del Europeo de Beach Sprint del 8 al 13 de octubre. De este modo, ambos campeonatos se disputarán con un mes de diferencia en la misma localidad.

La noticia ha sido acogida con agrado por Adrián Miramón y su equipo. «Hubiera preferido La Línea por ubicación, porque podría haber preparado allí el Mundial durante todo el mes previo. Pero como segunda opción me gusta Turquía, ya que al competir allí un mes antes conoceré el campo de regatas y las olas. No iré a ciegas. Como deportista lo veo muy bien», señala el remero malagueño, actual campeón de Europa y subcampeón del mundo, que se encuentra cada vez mejor tras superar las molestias del inicio de temporada: «La prueba de estos días en Portugal me viene bien como estímulo competitivo, para ver en qué punto estamos física y mentalmente».

Tras concretarse la sede y la fecha del Mundial, ya está definido todo el calendario. Hay que recordar que el Campeonato de España de Remo de Mar de larga distancia será en Alicante (8-10 de agosto) y el Campeonato de España de Beach Sprint en La Línea de la Concepción (5-7 de septiembre). En ambas pruebas, Miramón quiere revalidar su corona. Después llegará el Europeo de Turquía (8-12 de octubre) y el Mundial de Turquía (6-9 de noviembre), en los que el malagueño aspira igualmente a lo máximo.

En su camino a los Juegos Olímpicos, Adrián Miramón cuenta con el patrocinio de Senda Azul – Costa del Sol de la Diputación Provincial de Málaga, además de estar subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga y becado por Basque Team. Igualmente, Miramón forma parte del Programa 'Mentor 10' de la Junta de Andalucía, y cuenta con el inestimable apoyo del Puerto Deportivo de Benalmádena, Miñacar, Synergym y Negua.