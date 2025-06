Adrián Miramón arranca un más que ilusionante ciclo olímpico

Adrián Miramón lleva remando desde hace más de dos décadas, viajando sin parar, compitiendo en diferentes clubes y disciplinas y llevando las banderas de Málaga ... y de España por todo el mundo hasta consagrarse como el mejor remero de mar de nuestro país, con siete títulos de campeón mundial, cinco de Europa y 24 de España. Ahora, a sus 34 años, afronta el reto más ilusionante de su carrera: comienza un ciclo olímpico, una vez que su disciplina ha entrado por primera vez en el programa de Los Ángeles 2028.

Tras largos meses trabajando a la sombra en diversas concentraciones con el equipo nacional, el malagueño comienza su temporada este fin de semana, y lo hace en Campello (Alicante), donde se celebra el Open Internacional Beach Sprint. «No pude ir a las primeras competiciones del año por unas molestias, pero ya estoy perfectamente. Me he estado entrenando en el CAR (de Sierra Nevada) y haciendo muy buenos tiempos. Ya tenía muchas ganas de comenzar, me siento bien, con muy buenas sensaciones, así que a ver qué tal», valora.

Ampliar SUR

Hasta ahora, el beach sprint sólo había sido una de las disciplinas que practicaba Miramón a lo largo del año, modalidad inscrita dentro del remo de mar, y la liga de traineras del País Vasco. Sin embargo, desde que en 2023 se diera a conocer que el beach sprint entraría a formar parte del universo olímpico, cambió por completo su mundo. Y es que, en las categorías de remo que competía, no tenía esa posibilidad de alcanzar el Olimpo. Ahora se ha convertido en el sueño de su vida. «Para un objetivo tan grande como es el clasificarse para unos Juegos Olímpicos, el trabajo tiene que empezar ya. Esto ya son palabras mayores y voy a enfocarme al cien por cien en este deporte para conseguirlo. No sé si saldrá bien o no, pero voy a darlo todo en intentarlo», asegura.

Cambio físico

Y para ello, su principal reto ha sido físico, porque durante estos meses ya ha estado cambiando su dinámica de entrenamientos para amoldarse a una disciplina que requiere más explosividad y potencia, a diferencia de su etapa anterior, en la que el fondo era fundamental. «Nunca había llegado a mi máximo en el beach sprint porque nunca me había especializado en eso. Estaba preparado para competiciones de 25 a 30 minutos. Ahora, progresivamente, estamos adaptando la forma de entrenar y he tenido un cambio físico bastante grande, estoy bastante más fuerte, más musculado», asegura.

Campello será la primera parada de una ambiciosa temporada en la que el malagueño, vigente campeón nacional y europeo así como subcampeón mundial de beach sprint, buscará agrandar su palmarés. Las citas más destacadas serán el Campeonato de España, en La Línea (del 5 al 7 de septiembre), el Europeo de Turquía (del 8 al 12 octubre), y el Mundial (en fechas por definir).