Adolfo Codina y Marcos Honorato ganan el Memorial García Zamudio

Las cristalinas aguas de la bahía de Málaga han sido testigo de una nueva edición cargada de emoción y esfuerzo en la XIV Travesía a ... Nado organizada por el Real Club Mediterráneo, en memoria del inolvidable Tomás García Zamudio. La prueba reunió a cerca de 150 nadadores de todas las edades y niveles, en una jornada soleada.

La salida, puntualmente a las 10.30 horas desde la playa de La Malagueta, marfcó el inicio de los 2,5 kilómetros de recorrido, un desafío que ha puesto a prueba la resistencia y técnica de los participantes bajo la atenta mirada de un público entusiasta. El ambiente fue inmejorable, con familias, amigos y socios del club animando desde la orilla, mientras los voluntarios y el equipo de seguridad garantizaban una organización impecable.

Los resultados, disponibles en Dorsalchip, reflejan el alto nivel de los competidores en una prueba con Adolfo Codina y Marcos Honorato, ambos del Real Club Mediterráneo como ganadores absolutos y es que ambos entraban parejos para cruzar la meta.

Ampliar Un momento de la competición, al paso por una boya. SUR

Codina se impuso en la categoría de 15 a 17 años, y Honorato, en la de 18 a 24 años, mientras que Sergio Banderas lo hizo entre 46 y 55 años, y Víctor López en la categoría de 36 a 45. Igualmente Carlos Villalta ocupaba la primera posición en la categoría de 14 años o menos, y Enrique Palacios en la categoría de 25 a 35 años. Por último Alejandro Castaño conseguía la primera posición en la categoría de 56 a 65 años. En categoría adaptado sub-14, la primera posición era para José Arquillo.

En categoría femenina, Fátima Souissi, ganó en la categoría de 25 a 35 años; Ana Cortés hacía lo propio de 15 a 17 años y Natalia Rueda conseguía el primer puesto en la categoría de 18 a 24. Catherine Downes conseguía la primera posición en la categoría de 46 a 55 y Álex Reyes García conseguía la primera posición en la categoría de 14 años o menos. La primera posición en femenino adaptado sub-14 fue para Julia Fernández Jiménez, y en la categoría de 36 a 45, Julia Calvo Nieto. Por último, la primera posición entre las veteranas de 56 a 65 años fuepara Christine Gresset, y en adaptado femenino sub-13, para Sorsiree Salazar.

El área de deporte del Ayuntamiento de Málaga ha colaborado y patrocinado este evento así como los epónsores oficiales del Real Club Mediterráneo y Coca-Cola.