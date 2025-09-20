Adolfo Codina y Marcos Honorato ganan el Memorial García Zamudio
Unos 150 nadadores participaron este sábado en la popular travesía organizada por el Real Club Mediterráneo en aguas de la bahía de Málaga
SUR
Málaga
Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:33
Las cristalinas aguas de la bahía de Málaga han sido testigo de una nueva edición cargada de emoción y esfuerzo en la XIV Travesía a ... Nado organizada por el Real Club Mediterráneo, en memoria del inolvidable Tomás García Zamudio. La prueba reunió a cerca de 150 nadadores de todas las edades y niveles, en una jornada soleada.
La salida, puntualmente a las 10.30 horas desde la playa de La Malagueta, marfcó el inicio de los 2,5 kilómetros de recorrido, un desafío que ha puesto a prueba la resistencia y técnica de los participantes bajo la atenta mirada de un público entusiasta. El ambiente fue inmejorable, con familias, amigos y socios del club animando desde la orilla, mientras los voluntarios y el equipo de seguridad garantizaban una organización impecable.
Los resultados, disponibles en Dorsalchip, reflejan el alto nivel de los competidores en una prueba con Adolfo Codina y Marcos Honorato, ambos del Real Club Mediterráneo como ganadores absolutos y es que ambos entraban parejos para cruzar la meta.
Codina se impuso en la categoría de 15 a 17 años, y Honorato, en la de 18 a 24 años, mientras que Sergio Banderas lo hizo entre 46 y 55 años, y Víctor López en la categoría de 36 a 45. Igualmente Carlos Villalta ocupaba la primera posición en la categoría de 14 años o menos, y Enrique Palacios en la categoría de 25 a 35 años. Por último Alejandro Castaño conseguía la primera posición en la categoría de 56 a 65 años. En categoría adaptado sub-14, la primera posición era para José Arquillo.
En categoría femenina, Fátima Souissi, ganó en la categoría de 25 a 35 años; Ana Cortés hacía lo propio de 15 a 17 años y Natalia Rueda conseguía el primer puesto en la categoría de 18 a 24. Catherine Downes conseguía la primera posición en la categoría de 46 a 55 y Álex Reyes García conseguía la primera posición en la categoría de 14 años o menos. La primera posición en femenino adaptado sub-14 fue para Julia Fernández Jiménez, y en la categoría de 36 a 45, Julia Calvo Nieto. Por último, la primera posición entre las veteranas de 56 a 65 años fuepara Christine Gresset, y en adaptado femenino sub-13, para Sorsiree Salazar.
El área de deporte del Ayuntamiento de Málaga ha colaborado y patrocinado este evento así como los epónsores oficiales del Real Club Mediterráneo y Coca-Cola.
