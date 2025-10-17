Casi 13.500 corredores, preparados para la Carrera Urbana Ciudad de Málaga

Ya está a la vuelta de la esquina una de las citas populares más aclamadas e históricas de la capital costasoleña, y en general, todo ... un clásico de nuestra provincia. La Carrera Urbana Ciudad de Málaga, conocida popularmente como la 'Carrera de El Corte Inglés', volverá a llenar de color las calles de la ciudad este domingo, en una edición que promete gran ambiente gracias a la espectacular cifra de casi 13.500 inscritos que se registraban en el día de ayer, superando ya con creces la cifra del pasado año (10.127). Un dato que podría incrementarse aún más estas últimas horas, porque la inscripción a la prueba continúa abierta hasta este sábado, a las 15.00 horas.

Los malagueños han demostrado una vez más no sólo su creciente afición por el 'running', si no las ganas por volver a disputar esta cita tras una aciaga edición de 2024 tristemente marcada por la lluvia y por 3.000 valientes que aun con eso, decidieron correrla. Esta vez, en el 45º aniversario de la prueba, el parte meteorológico, al menos de momento, se muestra favorable.

CARRERA URBANA CIUDAD DE MÁLAGA

La carrera contará una vez más con dos distancias, una de 10 kilómetros, que registra entre el 60% y el 70% de los 13.500 inscritos, y otra Mini de 4,3 kilómetros. Ambas tendrán su salida y llegada en el mismo enclave: la avenida de Andalucía, frente al edificio del Corte Inglés. Eso sí, los participantes de la prueba reina tomarán salida a las 9.30 horas, mientras que los de la Mini Carrera, lo harán a las 9.55 horas. En cuanto al recorrido, no habrá cambios con respecto a la pasada edición.

Aunque la organización de esta cita, principalmente familiar y lúdica, nunca ha puesto el foco de atención en batir nuevos récords de tiempo, cabe reseñar que el actual mejor tiempo masculino lo marca El Mouaziz, que en 2014 paró el crono en los 29 minutos y 43 segundos, mientras que en la categoría femenina, Nazha Machrouh brilló el pasado 2024, pese a la lluvia, al establecer un nuevo récord de 33 minutos y 50 segundos.

Paralelamente, cabe recordar que de la mano de la Fundación Unicaja, esta prueba cuenta con carácter solidario gracias a la venta de camisetas de la carrera (ya casi agotadas). Todo lo recaudado irá destinado a Adein, una asociación para el desarrollo integral de las personas y Amfremar, para la promoción de la dignidad de las personas. Los participantes que vistan la camiseta solidaria entrarán en el sorteo de tres cheques regalo del Corte Inglés por valor de 150 euros. Además, al coincidir la cita con el Día Internacional del Cáncer de Mama, la organización distribuirá las botellas rosas de Solán de Cabras, que contribuyen a la AECC.