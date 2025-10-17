Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MARILU BÁEZ
Atletismo

Casi 13.500 corredores, preparados para la Carrera Urbana Ciudad de Málaga

La 45ª edición de esta clásica cita popular tomará salida este domingo, en la Avenida de Andalucía, a partir de las 9.30 horas

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Ya está a la vuelta de la esquina una de las citas populares más aclamadas e históricas de la capital costasoleña, y en general, todo ... un clásico de nuestra provincia. La Carrera Urbana Ciudad de Málaga, conocida popularmente como la 'Carrera de El Corte Inglés', volverá a llenar de color las calles de la ciudad este domingo, en una edición que promete gran ambiente gracias a la espectacular cifra de casi 13.500 inscritos que se registraban en el día de ayer, superando ya con creces la cifra del pasado año (10.127). Un dato que podría incrementarse aún más estas últimas horas, porque la inscripción a la prueba continúa abierta hasta este sábado, a las 15.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Casi 13.500 corredores, preparados para la Carrera Urbana Ciudad de Málaga

Casi 13.500 corredores, preparados para la Carrera Urbana Ciudad de Málaga