Cortes de tráfico este fin de semana por la carrera urbana 'Ciudad de Málaga' y varias procesiones

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de varios cortes y cambio de tráfico este fin de semana por varios eventos en la capital, en especial ... la carrera urbana 'Ciudad de Málaga', que afecta a varias calles durante gran parte del domingo y en la que participan más de 13.000 corredores.

Viernes 17 de octubre

- Corte al tráfico de la avenida Pío Baroja, en el tramo comprendido entre los números 9 y 19, hasta las 23:00 horas, con motivo de la celebración de la V pasarela 'Fashion Day' de Echeverría del Palo.

Sábado 18 de octubre

- Procesión del Santo Rosario Santa María Goretti, a partir de las 19:45 horas, con el siguiente recorrido: Antonio de Bobadilla, cruce de avenida Ortega y Gasset, Iznate, Coronel Osuna, Valle de Abdalajís, Alozaina, Ciudad de Andújar, Río Duratón, plaza Trabancos, Río Águeda, Alozaina, Ciudad de Andújar, Coronel de Osuna, Mijas, cruce de avenida Ortega y Gasset, Corregidor Ruiz de Pereda, Río Cabrera, plaza Nuestra Señora del Carmen, Río Baeza, Corregidor Ruiz de Pereda, Corregidor Paz y Guzmán y Antonio de Bobadilla.

- Rosario María Santísima de Consolación y Lágrimas, a partir de las 20:30 horas, con el siguiente recorrido: plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Cabello, Ollerías, plaza de Pepe Mena, Dos Hermanas, Parras y plazuela del Santísimo Cristo de la Sangre.

Domingo 19 de octubre

- 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga'. Se cortará al tráfico de vehículos la avenida de Andalucía en el tramo comprendido entre la plaza Poeta Manuel Alcántara y la calle Nazareno del Paso desde las 5:00 hasta las 14:00 horas para el montaje y desmontaje de la salida y llegada. El resto del recorrido se comenzará a cortar a partir de las 8:45 horas.

Recorrido de la prueba de 10 kilómetros, a partir de las 9:30 horas: avenida de Andalucía, plaza Poeta Manuel Alcántara, avenida Andalucía, plaza Manuel Azaña, Virgen de la Cabeza, avenida Obispo Ángel Herrera Oria, Hilera, Compositor Lehmberg Ruiz, Hilera, glorieta Lola Carrera, puente de la Esperanza, Manuel José García Caparrós, pasillo Atocha, pasillo Santa Isabel, avenida Rosaleda, Huerto de los Claveles, avenida Jorge Silvela, avenida Luis Buñuel, puente de la Rosaleda, paseo Martiricos, avenida Fátima, túnel pasillo Santo Domingo, túnel pasillo Guimbarda, pasillo Santo Domingo, pasillo del Matadero, avenida Aurora, glorieta Albert Camus, avenida Aurora, Escritor Palma Burgos, avenida Andalucía, plaza Poeta Manuel Alcántara y avenida Andalucía.

Recorrido mini carrera de 4 kilómetros, a partir de las 9:55 horas: avenida de Andalucía, plaza Poeta Manuel Alcántara, avenida Andalucía, plaza Manuel Azaña, Virgen de la Cabeza, avenida Obispo Ángel Herrera Oria, Hilera, Compositor Lehmberg Ruiz, Hilera, glorieta Lola Carrera, Armengual de la Mota y avenida de Andalucía.

- Rosario de Las Glorias, a partir de las 8:45 horas, con el siguiente recorrido de ida: plaza Santos Mártires, Santa Lucía, Granada, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Duque de la Victoria, San Agustín, Císter y llegada a la Catedral. Recorrido de vuelta, a partir de las 11:00 horas: Císter, San Agustín, plaza Jesús Castellanos, Granada, plaza del Siglo, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, Santa Lucía y plaza Santos Mártires.