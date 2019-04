El Marbella quiere seguir la racha triunfal Sillero celebra un gol con el Marbella esta temporada / Julio Rodríguez Los costasoleños suman 15 partidos sin perder en el mejor registro de su historia JULIO RODRÍGUEZ Viernes, 26 abril 2019, 17:17

El Marbella quiere mantener su estado de gracia contra un Don Benito que busca acercarse a la permanencia matemática con un triunfo en el Antonio Lorenzo Cuevas. La racha imbatible de los de Huerta de los Cristales alcanza los quince partidos seguidos, récord de la historia del club, que quiere prolongar en las cuatro jornadas que restan. La entidad pretende que la inmaculada trayectoria del equipo se traduzca en el germen de una afición ilusionada porque hasta la fecha sigue anestesiada de altibajos y no acaba de poblar las gradas.

Una semana más el casting sigue abierto. Cubillo sigue moviendo fichas en el once inicial para ver las prestaciones de algunos futbolistas con menos oportunidades y cuya continuidad no está garantizada. El técnico madrileño guarda las incógnitas hasta que los jugadores se cambien en el vestuario. Estas semanas de competición ayudará a subrayar o tachar nombres para la próxima temporada. Ya lo dijo el entrenador al término del choque contra el Recreativo Granada. «Los jugadores saben que nos jugamos mucho», en alusión a seguir vinculado al Marbella. Una semana más el cuerpo técnico cuenta con todos sus jugadores disponibles. Manu Molina y N'Diaye son quienes menos minutos están disponiendo en esta recta final.

El Don Benito ha sabido reaccionar en la segunda vuelta tras pasarse la primera parte del campeonato sumido en posiciones de descenso. Con 41 puntos, una victoria hoy le dejaría el camino despejado para mantenerse tras su ascenso. Especialmente productivo para los extremeños, Jesús Sillero ha encontrado la continuidad, confianza y suerte de la que no gozó en el cuadro blanquillo, más aún desde la llegada de Cubillo. El sevillano ha jugado doce partidos con el Don Benito desde que firmó en enero, los mismos que con el Marbella. La diferencia es que once han sido como titular para marcar cinco goles, mientras en la Costa del Sol se quedó en dos tantos. El ariete no guarda rencor, pero tampoco piensa dejar la oportunidad de festejar un tanto ante la que fue su afición. «Lo celebraría con normalidad, como siempre». Además explicó en sala de prensa su cambio de prestaciones. «Con la llegada de la nueva directiva y el nuevo entrenador no tuve la suerte de contar con los minutos que me hubiera gustado, pero el cambio me vino bien y estoy contento», señaló.

Alineación probable Marbella: Godino, Rafa Muñoz, Lolo Pavón, Cruz, Marcos Ruiz, Faurlín, Elías, Samu Delgado, Paulo Vitor, Juergen y Juanma.

Alineación probable Don Benito: Leo Santos, David Ordóñez, Mario Gómez, Trinidad, Álex Herrera, Ale Zambrano, Abraham Pozo, Gonzalo, Pepe Bernal, Edgar y Sillero.

Árbitro: López Jiménez (catalán).

Campo y hora: Antonio Lorenzo Cuevas, hoy 18.00 horas.