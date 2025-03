Malagueño por vocación

Manuel Castillo Martes, 25 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Ha sido como visto y no visto. Estoy por asegurar que no hay una eliminatoria tan corta como esta con Países Bajos (otrora Holanda), que ... tendría que resolverse en el limite mínimo de 72 horas tan en boga estos días. No fue nada bueno ese primer partido de los españoles en Róterdam ni tampoco el segundo, en Valencia, pero, por el contrario, nos deparó a los malagueños la gratísima sorpresa de ver el debut internacional de Huijsen, un malagueño más que, nacido en Ámsterdam, no tardó en verse con un balón entre los pies en la Ciudad Deportiva del Málaga.

Me cuenta Mariano Santiago, viejo amigo y excompañero, que tuvo ocasión de tratar a Huijsen durante su estancia en la cantera malaguista, hasta la categoría cadete, cuando se marchó a Italia, fichado por la Juventus, que lo cedió al Roma, requerido por Mouriño. Actualmente este nuevo malagueño juega en la Premier inglesa. Aparte de sus valores futbolísticos, hay que reconocerle, a sus diecinueve años, una personalidad y valentía fuera de lo común. Podía elegir entre jugar con Países Bajos o con España, y se decidió por la nuestra, y de ahí la pitada con la que fue recibido en el estadio de Róterdam y que los aficionados que siguen a su selección trataron de repetir en Mestalla, donde, lógicamente, fueron acallados con fuertes ovaciones. Por eso, repito, es de elogiar la entereza y serenidad con laque jugó ambos partidos. Hasta aquí la incidencia más destacada, al margen de esta eliminatoria que deja al fútbol español a las puertas que abren la posibilidad de que España vuelva a ganar la Liga de Naciones que está defendiendo. Habíamos perdido el hábito de sufrir con la selección, y esa tanda de penaltis nos llevó al límite. No está de más que la chavalería de Luis de la Fuente aprenda a sufrir sobre el césped, por lo que pueda pasar. Que la Francia de Mbappé está a la espera. Por lo demás, mantengamos la ilusión de que el Málaga dé la campanada en Oviedo. Casi nada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión