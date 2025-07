La historia de siempre

Desde la trastienda, siempre es difícil ver lo que ocurre fuera. La trastienda, en mi caso, se reduce a la información de primera mano, veraz ... y objetiva, que nos ofrece cada día Góngora y su equipo, que yo encabezaba hace ya muchos años, lo que me lleva a constatar las grandes diferencias del fútbol de ahora y de antes (más bien su funcionamiento ) que varían a tenor del tiempo que vivimos.

Vamos a empezar una nueva temporada y el ambiente en torno al equipo malaguista parece estar por encima de otras veces sobre estas mismas fechas. Y no lo digo por esos dos amistosos con Antequera y Almería, sino porque se vislumbra un mejor trabajo en la composición de la plantilla. No debe echarse en saco roto que la renuncia del Mundial pueda tener algo que ver. Quitada esa enorme losa que taponaba todas las posibilidades del Málaga como tal, todos contentos: el club, el equipo, los jugadores y los aficionados o, al menos, liberados de un compromiso al que no se le veía final posible. Pienso que habrá mucha gente que le diera la prioridad al Mundial, pero, mis comentarios no pasan de ser una opinión muy personal. Ya no tendremos Mundial, pero tendremos un equipo, nuestro Málaga, en el que poner los cinco sentidos y, si fuera posible, algunos de esos millones que podrían volar en el caso de llevarse a cabo el certamen futbolístico.

Pero con esto no basta. Hay un problema que, sin ser Mundial tiene maniatado a un equipo, a más 25.000 abonados (por ahora) y toda una ciudad por culpa de un solo hombre, el jeque Al-Thani. ¿Hasta cuando? A veces me pregunto cómo es posible que esta maligna serie se mantenga durante años sin que salte la posibilidad de un arreglo legal.

Confiemos en que el equipo sepa mantener y aumentar la favorable impresión causada en estos partidos de pretemporada, pero atención a esos diez minutos finales en los que el equipo de Pellicer suele encajar goles que casi siempre son decisivos. Suerte y adelante.