El Torneo de Golf Solidario de la Casa Ronald McDonald de Málaga se celebra este sábado en Guadalmina

El objetivo es recaudar fondos para ayudar a niños enfermos

SUR

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:00

La Casa Ronald McDonald de Málaga organiza este sábado 9 de agosto un espectacular Torneo de Golf Solidario en el Real Club de Golf Guadalmina, ... en su XII edición, con el fin de recaudar fondos que se destinarán a ayudar y dar alojamiento gratuito a familias con hijos/as gravemente enfermos, que tienen que abandonar su lugar de residencia habitual y desplazarse a Málaga para recibir tratamiento médico.

