El Torneo de Golf Solidario de la Casa Ronald McDonald de Málaga se celebra este sábado en Guadalmina

La Casa Ronald McDonald de Málaga organiza este sábado 9 de agosto un espectacular Torneo de Golf Solidario en el Real Club de Golf Guadalmina, ... en su XII edición, con el fin de recaudar fondos que se destinarán a ayudar y dar alojamiento gratuito a familias con hijos/as gravemente enfermos, que tienen que abandonar su lugar de residencia habitual y desplazarse a Málaga para recibir tratamiento médico.

El torneo de golf, que cuenta con Construcciones Bonifacio Solís y Fundación CajaSur como colaboradores principales, tendrá lugar en el Real Club de Golf de Guadalmina, en la modalidad Individual Stableford, con dos salidas al tiro, una a las 8:30 y otra a las 16:00 horas. Es el tercer torneo que la entidad organiza en este club, tras la maravillosa acogida que tuvo en las ediciones anteriores, consiguiendo máximo aforo de jugadores y grandes resultados. La Casa Ronald de Málaga, ya veterana y referente en el mundo de los torneos de golf solidarios de la Costa del Sol, ofrece a los jugadores poder practicar este deporte en un entorno maravilloso, como es el Real Club de Golf de Guadalmina y disfrutar de todos los detalles que ofrece el torneo, mientras aportan su granito de arena a una causa encomiable.

A este evento también se han sumado importantes empresas para ayudar a mantener a las familias unidas cuando más lo necesitan entre las cuales están McArthurGlen, Les Roches, Grupo Sancho Melero, Morales Obra Civil, Diana Morales Properties Knight Frank, Pasarela Comunicaciones, Casino Marbella, Dcoop, Mainjobs, Fernando Moreno, Aguas de Benahavis, Covico y De Violeta Catering. Además, también contarán con el apoyo de amigos de la Casa, como Coca-Cola, Mahou San Miguel, Parafina, En Pie, Adventure SIC, entre otros; que harán de este torneo una gran experiencia a disfrutar. El Green Fee tiene un coste de 100 euros para los visitantes y 15 euros para los socios. Incluye también welcome pack, avituallamiento y cóctel después de cada uno de los tiros. Los Green Fees pueden adquirirse en este enlace. Los ganadores del torneo se podrán llevar magníficos premios gracias a la colaboración de Fairmont La Hacienda Costa del Sol, Sal Verde Arena Bar y La Hacienda Links Golf Resort.

Además, los jugadores podrán participar en una estupenda rifa solidaria con increíbles regalos (noches de hotel, green fees, experiencias gastronómicas…), gracias a empresas amigas como Grupo Dani García, Aceites Queo, Iberitos, Fundación Idiliq y Masaveu Bodegas y Única Groups, entre muchos otros. De esta manera podrán también contribuir al alojamiento de las familias acogidas en la Casa Ronald McDonald de Málaga. Para aquellas personas que no puedan participar ese día, pero quieran colaborar, existe la posibilidad de hacer donaciones en por Bizum al 00903 o transferencia a la cuenta de UNICAJA ES26 2103 0146 9300 30002000. Para cualquier consulta, puedes llamarnos al telf.: 952 64 10 09 o escribir un correo a info.casamalaga@fundacionronald.org.

A través de este torneo se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad que atraviesan estas familias, y lo necesaria que es la labor de la Casa Ronald McDonald, en toda su dimensión. La Casa es un apoyo integral para estos niños/as y sus familias, primero por la ayuda económica que supone porque alojarse en la Casa es gratis para ellos. Hay que tener en cuenta que son enfermedades de larga duración y estas familias no pueden seguir pagando su hipoteca o alquiler en el lugar en el que viven, más otra vivienda en Málaga. Además, estas enfermedades ocurren con carácter urgente, por lo que poder despreocuparte de tener que buscar un sitio en el que vivir de manera inmediata, a tan solo 200 metros del hospital de referencia, aporta muchísima seguridad y tranquilidad a las familias y reduce su estrés de manera considerable, ayudando a que puedan poner su energía en lo importante: su hijo/a.

La Casa Ronald McDonald de Málaga El centro nace para dar alojamiento, de forma totalmente gratuita, a niños que reciben tratamientosmédicos fuera de su hogar, acogiendo tanto a ellos como a sus familias. El ingreso se realiza por recomendación médica, en función de la lejanía a su lugar de origen, tipología de la enfermedad y duración del tratamiento. La Casa Ronald de Málaga se inauguró el día 2 de febrero de 2012.