El Torneo de Golf Diario SUR cierra una nueva y exitosa edición en Los Arqueros

Fue una mañana perfecta en Benahavís, no tan calurosa como de costumbre estos días y nublada, ideal para disfrutar de uno de los deportes que ... más definen a la Costa del Sol. Los Arqueros Golf & Country Club, uno de los clubes más reputados de toda la provincia, acogió una nueva edición del Torneo de Golf de Diario SUR. Un evento distinto, en el que, pese a que la los jugadores no dudan en sacar su versión más competitiva sobre el verde, reina un ambiente lúdico y distendido.

Y es que el verdadero objetivo de este torneo no son los premios, si no la oportunidad de probarse en este exigente campo y sobre todo, de socializar, compartir momentos y anécdotas con otros apasionados de este deporte y disfrutar de una jornada de golf creando nuevas sinergias laborales y personales.

JOSELE

El tiro comenzó a las 9.00 horas y se extendió hasta las 14.00 horas, aproximadamente. Una vez acabada la competición, bajo la modalidad individual Stableford, los 96 jugadores, exhaustos tras recorrer varios kilómetros, disfrutaron de un completo cóctel en el que pudieron reunirse, conocerse mejor y compartir sus impresiones, ante la mirada de un césped en estado óptimo, listo para el inicio de la temporada alta. Tras este momento comenzó la entrega de premios a los más destacados, que recibieron varios obsequios por parte de SUR y de los diferentes patrocinadores, Turismo Costa del Sol, el Ayuntamiento de Benahavís, Ibercaja y Hospiten.

Clasificaciones 1ª Categoría masculina Ernesto Galán (40 puntos), Stephen Lucas (39), Román Romero (39, hándicap más alto).

2ª Categoría masculina Craig Jhonson (42), José Luis Castilla (41) y Rubén Mesa (40).

Categoría femenina Lynn Fisher (37), Janette Baldemarkt (36) Y Ekaterina Lemberg (35).

Scratch Rubén Guerrero (69 golpes).

Drive más largo Román Romero e Innet Bladem.

Bola más cercana en el hoyo 5 Andoni Basterrechea

El campeón en Scratch fue Rubén Guerrero (69); el mejor de la primera categoría masculina (0-17,8 de hándicap), Ernesto Galán (40 puntos); el primero de la segunda categoría (17,9 hasta 29), Craig Jhonson (42); la mejor fémina fue Lynn Fisher (37). Además, los 'drives' más largos fueron los de Román Romero e Innet Bladem. y la bola más cercana en el hoyo 5 fue la de Andoni Basterrechea.

«Daría un notable alto al torneo. Ha habido un muy buen ambiente, la gente estaba muy contenta con las condiciones del campo y ha disfrutado mucho jugando, además, los resultados han sido bastante buenos teniendo en cuenta que es un campo complicado. Esperamos que repitan la experiencia», valora el 'caddy' master del club, Gorka Totoricagüena.