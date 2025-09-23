El Torneo Ciudad de Málaga de golf, tras un récord de participación

El XXIX Trofeo de Golf Ciudad de Málaga, en las instalaciones del Real Guadalhorce Club de Golf, se disputará el fin de semana del 4 ... y 5 de octubre. Los organizadores esperan superar la pasada edición y alcanzar los 350 participantes cada día. El precio de inscripción será de 20 euros para los socios y de 70 euros para los no socios del club.

La modalidad para este trofeo será Individual Stableford, con tres categorías. Para que estas sean equitativas respecto al total de inscritos y por orden de hándicap, se dividen las inscripciones en tres bloques; es decir, al 33%, la bola más cerca en los hoyos pares 3: hoyo 2, 5, 11 y 17. Recibirán trofeo los tres mejores clasificados de cada categoría, así como el premio Scratch.

La cita fue presentada este martes, en el Ayuntamiento de Málaga, con el concejal de Deportes, Borja Vivas; el director del Real Guadalhorce Club de Golf, Ignacio Sánchez Montes; y el director de la Real Federación Andaluza de Golf, Miguel Navarro.