El Torneo Ciudad de Málaga de golf, tras un récord de participación
La cita se disputará el fin de semana del 4 y 5 de octubre en el Real Guadalhorce Club, con el precedente de 350 inscritos cada día en 2024
SUR
Málaga
Martes, 23 de septiembre 2025, 12:05
El XXIX Trofeo de Golf Ciudad de Málaga, en las instalaciones del Real Guadalhorce Club de Golf, se disputará el fin de semana del 4 ... y 5 de octubre. Los organizadores esperan superar la pasada edición y alcanzar los 350 participantes cada día. El precio de inscripción será de 20 euros para los socios y de 70 euros para los no socios del club.
La modalidad para este trofeo será Individual Stableford, con tres categorías. Para que estas sean equitativas respecto al total de inscritos y por orden de hándicap, se dividen las inscripciones en tres bloques; es decir, al 33%, la bola más cerca en los hoyos pares 3: hoyo 2, 5, 11 y 17. Recibirán trofeo los tres mejores clasificados de cada categoría, así como el premio Scratch.
La cita fue presentada este martes, en el Ayuntamiento de Málaga, con el concejal de Deportes, Borja Vivas; el director del Real Guadalhorce Club de Golf, Ignacio Sánchez Montes; y el director de la Real Federación Andaluza de Golf, Miguel Navarro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.