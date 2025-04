Rocco Repetto, un talento cocinado a fuego lento

Es curioso, pero a pesar de su nombre y apellido no habla italiano con fluidez. Su acento es malagueño y sus raíces están aquí, en ... la capital costasoleña, aunque también en Fuengirola y Alhaurín el Grande, localidades en las que ha vivido. Su nombre es Rocco Repetto Taylor, tiene 22 años, terminó su carrera universitaria el pasado verano y, en estos primeros meses como golfista profesional, ya ha ganado dos títulos, uno en España y otro en Europa, donde su nombre comienza a sonar con fuerza.

De padre italiano y madre irlandesa, se crió hablando inglés y español, por lo que es completamente bilingüe. Como cualquier otro niño, comenzó jugando al fútbol con sus amigos, pero eso sí, en su caso, lo compaginaba con el golf, pasión que le transmitió su padre. Alrededor de los 10 años ya se decantó por los palos. A diferencia de otras grandes promesas de la tierra, él no partió como un niño prodigio de este deporte. Y muy humildemente, reconoce que no fue hasta hace apenas cuatro años cuando sintió que de verdad podría llegar a dedicarse a esto: «Comparado con otros chicos, mi trayectoria siempre ha sido muy lineal, tampoco era muy bueno como sub-14, como sub-16 ya fui mejorando, como sub-18 ya fui campeón de Andalucía… En mi segundo año de universidad gané el Andaluz absoluto y fui 5.º de España… He ido mejorando progresivamente y ahora en mi primer año de 'pro' siento que ya estoy llegando al punto de que puedo empezar a competir con los mejores».

Se ha testado en numerosos campos de la provincia durante su etapa formativa. Empezó en Alhaurín Golf, de ahí pasó a la Miguel Ángel Jiménez Academy y ahora representa al Club Guadalhorce. Sus primeros profesores de golf fueron Ana Belén Sánchez (primera golfista profesional malagueña) y Juan Jiménez (uno de los hijos de Miguel Ángel). Con ellos estuvo hasta los 15, cuando comenzó con Dani Colomar, su actual entrenador y quien, de alguna forma, le ha dado las alas que comienza a abrir hoy día. Al igual que muchos jóvenes golfistas que aspiran a lo más alto, Rocco aceptó una beca para formarse y competir junto a una universidad de Estados Unidos, la Oral Roberts University. Allí estudió Health and Exercise Science.

ALPS TOUR / PGA SPAIN

Durante toda su vida siempre tuvo dos pensamientos intrusivos que, en cierto modo, acababan frenándole. El primero de ellos es que, por falta de presupuesto, veía prácticamente imposible afrontar el salto al profesionalismo. Eso le mermó psicológicamente: «Estaba muy estresado sobre el futuro, sentía la incertidumbre sobre si podría pasarme o no a 'pro', pero gracias al apoyo de la Fundación se me quitó un peso de encima al saber que me apoyarían en este proceso», explica. Y es que gracias a la Fundación Fairways and Greens, impulsada por el fundador de Airzone, Antonio Mediato, y su entrenador, Dani Colomar, recibió el apoyo económico necesario para afrontar su nueva vida como 'pro', que comenzó el pasado mes de agosto. Y lanza un capote Repetto a sus compañeros golfistas, que día a día lidian con el cliché de que este es un deporte para gente adinerada: «La Fundación está haciendo un gran trabajo; ayudan a jugar a chavales que se ven capaces de vivir de esto pero no se lo pueden permitir ahora. Mucha gente piensa que este es un juego de ricos, pero muchos dejan de jugar por falta de presupuesto. Sin ellos, no hubiera podido conseguirlo».

Refuerzo mental

Por otro lado, hubo otro pensamiento que siempre acompañó al malagueño. Y es que el no haber ganado tantos títulos como otros jóvenes le hacía dudar de su capacidad: «Al final lo que cuentan son las victorias y yo no he ganado ningún torneo 'amateur'». Por eso, reconoce que los dos trofeos que ha levantado desde su salto de categoría le han reforzado anímicamente. Ahora, se siente mejor que nunca: «Nada más pasarme a pro ya gané mi primer torneo, fue un momentazo, me ha cambiado la vida, porque siempre sabía que podía ganar pero no lo había demostrado». Aquel primer título fue el Campeonato de Castilla y León, un Open que formó parte del circuito de profesionales del golf de España (el PGA). Pero sin duda, el último, ganado hace sólo una semana, ha sido el más importante de su carrera por el momento. Rocco se impuso en Le Cigale Golf Open, en Túnez, un torneo internacional perteneciente al Alps Tour, circuito continental en el que muchos golfistas dan sus primeros pasos como profesionales antes de luchar por la élite europea.

En este circuito están puestos todos sus esfuerzos este 2025: «Ahora el objetivo es jugar todos los torneos del Alps Tour, para mí es lo más importante y gracias al buen arranque que he tenido, veo muy posible terminar en el 'top-5' (ahora mismo es 2.º del ranking) así que voy a por ello. Un 'top-5' que le abriría las puertas del segundo circuito europeo el año que viene, el Hotel Planner Tour. Espero que en un futuro cercano pueda llegar al máximo circuito, me veo con mucho potencial y siento que este es sólo el principio».