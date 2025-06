El malagueño Rocco Repetto da un salto de gigante al coronarse en el Challenge de Cádiz

El malagueño Rocco Repetto jamás olvidará lo vivido este fin de semana. Y es que, sólo ocho meses después de convertirse en profesional del golf ... y en este su segundo torneo del segundo circuito continental, el HotelPlanners Tour, se ha proclamado campeón. Toda una gesta a sus 22 años con la que protagoniza una de las mayores subidas vistas jamás en este 'tour' europeo, catapultándose gracias a su éxito desde el puesto 203º al 14º.

Desde que se hiciera profesional, este joven malagueño que hizo carrera 'amateur' en Estados Unidos, ha sumado triunfos en el Circuito PGA de España, el Alps de Túnez en marzo, y ahora este nuevo hito en solo su segundo torneo del HotelPlanner Tour: campeón del Iberostar Real Novo Sancti Petri Golf Club, el Challenge de Chiclana (Cádiz).

Ampliar SUR

Rocco no empezaba la jornada final de la mejor manera, ya que hizo 'bogey', lo solventó con 'eagle' para volver a hacer 'bogey' en el segundo hoyo. 'Birdie' en el 8, 'bogey' en el 10 y a partir de ahí, cuando parecía que iba perdiendo su oportunidad, fueron llegando las oportunidades y, a pesar de la dificultad que este recorrido ofrece en sus últimos hoyos, el malagueño supo aprovecharlas y firmó 'birdies' en los hoyos 11, 13, 16 y 17, y embocar un 'putt' de más de 10 metros en el 18 para levantar puño por primera vez en el HotelPlanner Tour. Como dato, pudo acceder a este gracias a una invitación por parte de la Federación Española de golf. Sin duda, una oportunidad que ha aprovechado con creces.

«Estoy sin palabras. Increíble. Aún no me lo creo. Han sido unos hoyos muy tensos y con muchas emociones. He empezado con dos 'bogeys' al principio, un 'eagle' al 2 pero bastante nervioso y tenso y conforme ha ido pasando la vuelta he conseguido soltarme un poco. He pensado mucho en lo que me dijo mi entrenador estos días, Dani Colomar, que al final uno va a ganar y lo mejor que puedo hacer es dar lo mejor de mi en cada golpe y a ver si al final salía. En los últimos hoyos he forzado los buenos golpes y han salido«, valoró el malagueño, emocionado al cierre del torneo, el de mayor nivel conseguido en su precoz y prometedora carrera.

Y continuó explicando: «La temporada ha dado un giro total. Me hice profesional en agosto del año pasado» y de forma gradual ha logrado victoria en el circuito de la PGA española, en el Alps Tour y hoy lo ha logrado en el HotelPlanner Tour. «Ahora tengo que parar y pensar. Vine al Challenge de Cádiz a competir con estos chicos y medirme a ver si tenía nivel, y parece que sí. Ahora toca replantearme la temporada y estoy contentísimo con este nuevo planteamiento», asegura Rocco Repetto, desde hoy, pasa a ser Categoría 1 como ganador del HotelPlanner Tour y puede continuar su temporada profesional compitiendo en este circuito en el que ha escalado a la 14ª posición del ranking.

El cordobés Víctor Pastor ha peleado hasta el último hoyo pero se ha tenido que conformar con la segunda posición al haber saldado el Challenge de Cádiz con 71 golpes para un total de 12 bajo par.

Son 4 los españoles que han acabado en el top 10 del Challenge de Cádiz y que se han ganado el derecho a continuar en el HotelPlanner Tour: Repetto, Pastor y Quim Vidal que ya tenía categoría para este circuito, y Carlos Pigem que aprovechará la oportunidad que le brinda este circuito para volver al DP World Tour.

La entrega del trofeo al ganador ha estado presidida por Pablo Mansilla, Presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, Tania Barcelona, Delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Cádiz, Federico Páez, Director del Torneo del HotelPlanner Tour, Héctor Llanza, Gerente de Iberostar Novo Sancti Petri Golf Club y Javier Gervás, Director General de JGolf.