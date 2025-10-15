Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LPGA
Golf

Julia López aterriza en Corea del Sur en busca de un nuevo impulso en el 'ranking' del LPGA

La malagueña, junto a Carlota Ciganda, será la única española en el BMW Ladies Championship, un torneo con 2 millones de euros de premio y sin corte

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:34

El LPGA, el mayor circuito mundial del golf femenino, encara ya su recta final de esta temporada 2025. Tres últimos meses de competición con siete ... torneos por delante y un único reto para la mejor golfista malagueña en este año, Julia López, que no es otro que seguir escalando posiciones en el 'ranking' mundial y el del 'tour'. Por el momento, está siendo una campaña inolvidable para la joven de 22 años de Benahavís, que en el curso de su debut en el profesionalismo y en el LPGA, no ha pasado desapercibida.

