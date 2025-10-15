Julia López aterriza en Corea del Sur en busca de un nuevo impulso en el 'ranking' del LPGA

El LPGA, el mayor circuito mundial del golf femenino, encara ya su recta final de esta temporada 2025. Tres últimos meses de competición con siete ... torneos por delante y un único reto para la mejor golfista malagueña en este año, Julia López, que no es otro que seguir escalando posiciones en el 'ranking' mundial y el del 'tour'. Por el momento, está siendo una campaña inolvidable para la joven de 22 años de Benahavís, que en el curso de su debut en el profesionalismo y en el LPGA, no ha pasado desapercibida.

La que fuera número uno del mundo 'amateur' comenzó su etapa profesional como la 606ª del mundo y ha logrado escalar hasta la 109ª posición actual, un salto abismal que resulta habitual entre los 'rookies' pero que se ha visto impulsado además por el hecho de haber pasado el corte en hasta once torneos, haber hecho cinco 'top-30 y hasta un brillante tercer puesto en Escocia. Además, la malagueña, que en el 'ranking' anual del LPGA (Race to CME Globe) ocupa el puesto 61º del mundo, siendo la segunda mejor golfista española de la actualidad tras la laureada Carlota Ciganda (21º en esta clasificación).

Ahora, ambas representarán a nuestro país en el segundo torneo de la gira asiática que se está disputando y que se extenderá hasta mediados del próximos mes, el BMW Ladies Championship en Corea del Sur. Este 'tour' asiático comenzó en China, concretamente en Shanghái, donde hubo luces y sombras para López. La malagueña tuvo un debut brillante, llegando a contar con opciones de pelear por el título tras dos jornadas clavando una tarjeta de 69 golpes. Sin embargo, se le complicaron las dos restantes hasta el punto de que cayó hasta el puesto 50.

Ahora, llega motivada a Corea del Sur, con el objetivo de resarcirse y recuperar esa gran imagen que le impulsaría a seguir mirando hacia arriba en la clasificación. Este torneo coreano, que arranca este jueves, destaca por contar con un campo más reducido de lo habitual, contar con una bolsa de premios de 2,3 millones de dólares, o lo que es lo mismo, casi 2 millones de euros, y además, por no tener corte, por lo que todas las jugadoras podrán competir en las cuatro rondas.