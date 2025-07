Julia López brilla en Escocia con su mejor posición en el LPGA

Después de una intensa semana en la que ya se perfiló como la mejor española del campeonato, la malagueña Julia López se reservó lo mejor ... para el final y cerró por todo lo alto su concurso en el Open de Escocia. No sólo fue la mejor golfista de nuestro país en esta cita, gracias a una espectacular actuación en la última ronda, consiguió escalar al tercer puesto del torneo, empatada con la surcoreana Sei Young Kim, con un global de 14 bajo par.

Este tercer lugar no es baladí, se trata nada menos que de la mejor posición que ha logrado la de Benahavís en el máximo circuito mundial del golf femenino, el LPGA, siendo además este el año de su debut como profesional. Un 'top-5' inédito en su precoz y prometedora carrera a sus 22 años, que no hace más que refrendar la idea de que el número uno mundial que consiguió siendo 'amateur' no fue una mera casualidad.

Julia brilló especialmente en la última ronda en Escocia, donde protagonizó la mejor tarjeta del día, con 65 golpes (igualado el mejor registro de esta edición del torneo) en una jornada en la que realizó hasta ocho 'birdies', cinco de ellos en la segunda parte del recorrido, en la que sacó a relucir su faceta más competitiva, la misma que la ha llevado a la élite en su primera tentativa de convertirse en profesional. Cabe destacar que el título recayó en otra joven golfista formada en las universidades norteamericanas y con gran proyección, como es la inglesa Lottie Woad, líder en solitario con un acumulado de -21. El segundo puesto fue para la surcoreana Hyo Joo Kim, con -18. Por otro lado, cabe señalar que la sampedreña Azahara Muñoz también compitió en Escocia, pero no logró superar el corte.

Además de firmar el mejor torneo de su temporada en el LPGA, gracias a su gesta, Julia López también logró la clasificación directa e 'in extremis' para disputar el Women's Open de la próxima semana, en Gales. Pero no sólo eso, con esta puntuación, la de Benahavís también ha dado un salto de gigante en la clasificación para pasar del puesto 90 al 55 de la Orden de Mérito, entre las 60 mejores del mundo en su primer año en la élite global. Toda una hazaña para el golf malagueño y español.