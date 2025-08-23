El increíble hoyo en uno del marbellí Ángel Hidalgo en el British Masters
El golfista malagueño llega a la jornada final a seis impactos de la cabeza en esta cita del DP World Tour en The Belfry, después de maravillar con el mejor golpe del día en la séptima bandera
Málaga
Sábado, 23 de agosto 2025, 22:21
Levantó los brazos, se abrazó con su 'caddie' y se llevó una tremenda ovación de los aficionados en The Belfry, en el British Masters, del ... DP World Tour. El marbellí Ángel Hidalgo protagonizó el golpe del día en la tercera jornada del torneo, en el 7, con un hoyo en uno para el recuerdo.
El malagueño, siempre jovial y sencillo en su forma de comportarse, llega a la jornada final como vigésimo primero, a seis golpes de la cabeza (con una tarjeta de -6), con el local Matt Fitzpatrick como líder. Después de tres jornadas bajando el par del campo en 'The Belfry', Hidalgo es el mejor español en la cita. Este sábado, se anotó tres 'bogeys' y cinco 'birdies'.
Angel Hidalgo just made a slam dunk ace at the British Masters. Slam dunks are so cool to watch 🔥pic.twitter.com/PEwUZTGnBw— Flushing It (@flushingitgolf) August 23, 2025
Hay que recordar que Hidalgo, a sus 27 años, ya ganó el Acciona Open de España 2024, tras un desempate ante Jon Rah, para su primer título del DP World Tour, y se impuso en el German Challenge 2021 en el Challenge Tour. Esta campaña logró la clasificación para el Abierto Británico, con una buena primera jornada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.