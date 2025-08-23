Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El marbellí Ángel Hidalgo. DP WORLD TOUR

El increíble hoyo en uno del marbellí Ángel Hidalgo en el British Masters

El golfista malagueño llega a la jornada final a seis impactos de la cabeza en esta cita del DP World Tour en The Belfry, después de maravillar con el mejor golpe del día en la séptima bandera

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:21

Levantó los brazos, se abrazó con su 'caddie' y se llevó una tremenda ovación de los aficionados en The Belfry, en el British Masters, del ... DP World Tour. El marbellí Ángel Hidalgo protagonizó el golpe del día en la tercera jornada del torneo, en el 7, con un hoyo en uno para el recuerdo.

