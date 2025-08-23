El increíble hoyo en uno del marbellí Ángel Hidalgo en el British Masters

Levantó los brazos, se abrazó con su 'caddie' y se llevó una tremenda ovación de los aficionados en The Belfry, en el British Masters, del ... DP World Tour. El marbellí Ángel Hidalgo protagonizó el golpe del día en la tercera jornada del torneo, en el 7, con un hoyo en uno para el recuerdo.

El malagueño, siempre jovial y sencillo en su forma de comportarse, llega a la jornada final como vigésimo primero, a seis golpes de la cabeza (con una tarjeta de -6), con el local Matt Fitzpatrick como líder. Después de tres jornadas bajando el par del campo en 'The Belfry', Hidalgo es el mejor español en la cita. Este sábado, se anotó tres 'bogeys' y cinco 'birdies'.

Angel Hidalgo just made a slam dunk ace at the British Masters. Slam dunks are so cool to watch 🔥pic.twitter.com/PEwUZTGnBw — Flushing It (@flushingitgolf) August 23, 2025

Hay que recordar que Hidalgo, a sus 27 años, ya ganó el Acciona Open de España 2024, tras un desempate ante Jon Rah, para su primer título del DP World Tour, y se impuso en el German Challenge 2021 en el Challenge Tour. Esta campaña logró la clasificación para el Abierto Británico, con una buena primera jornada.