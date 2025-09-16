Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios de los fundadores del Club Guadalhorce, junto al presidente del club, Ángel Gancedo, y a los autores del libro 'Del sueño al swing'. SUR

Homenaje a los pioneros del golf en Málaga

El libro 'Del sueño al swing' narra la historia de la creación del Club Guadalhorce y las diversas fases que ha vivido el campo

SUR

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:01

El Real Guadalhorce Club de Golf ha presentado el libro que narra la historia del club, 'Del sueño al Swing'. Un relato de todas las ... vicisitudes que llevaron a unos cuantos apasionados al golf a convertir un cortijo de campo en plena Vega del Guadalhorce, Cortijo Los Colmenares, en uno de los más prestigiosos campos de golf de toda la Costa del Sol y el único campo con 18 hoyos de la capital malagueña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  5. 5 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  6. 6 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  7. 7 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  8. 8 Paco de la Torre, sobre el problema de la vivienda: «Málaga tiene que crecer hacia el Valle del Guadalhorce»
  9. 9

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  10. 10 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Homenaje a los pioneros del golf en Málaga

Homenaje a los pioneros del golf en Málaga