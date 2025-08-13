El Green Solidario bate su récord de participantes y donaciones

Un rotundo éxito. Así puede catalogarse la nueva edición del Green Solidario, la iniciativa benéfica más popular y reconocida impulsada por el Real Club Guadalhorce ... de Golf. Se trata de un circuito de cuatro torneos, cada uno de ellos dedicado a una organización sin ánimo de lucro, en las que los participantes, hombres y mujeres de distintas edades, disfrutan de una lúdica jornada de golf a la par que ponen su granito de arena para ayudar a los demás. En su novena edición, este 2025, el club ha logrado batir todos sus récords.

En cuanto a participación, esta vez la cifra ha ascendido hasta los 853 jugadores entre los cuatro torneos. Gracias a todos ellos, se ha logrado recaudar más de 30.000 euros, que irán íntegramente destinados a cuatro ONG con presencia en nuestra provincia: Nuevo Futuro Málaga, Fundación Vicente Ferrer, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC).

Desde hace 9 años, el Real Guadalhorce Club de Golf se vuelca con esta iniciativa solidaria para mostrar su compromiso y el de sus socios con cuatro causas que merecen el apoyo de la sociedad malagueña y de sus instituciones. Y así se ha demostrado una vez más. Así valora el presidente del club, Ángel Gancedo, este éxito: «Para nuestro club es todo un orgullo superar año tras año, la participación de jugadores y también superar las donaciones que van recibir estas entidades. Todas estas organizaciones solidarias merecen todo nuestro reconocimiento, son causas que realizan una labor encomiable a favor de muchas personas que se encuentran en situaciones complicadas, y para nuestro club es una gran satisfacción el seguir apoyando a la sociedad malagueña más necesitada».

Un circuito que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, el ayuntamiento de Málaga y numerosos patrocinadores, como el HLA El Ángel, la aseguradora Asisa y Caetano Motor. Todos estos torneos solidarios se han disputado en la modalidad de Pareja Mejor Bola-Stableford, con el tiro de mañana a las 9.00 horas y el de tarde a las 14.30 horas, y además, en cada torneo, se han repartido diferentes regalos y premios a los ganadores de las distintas categorías.

Desde la Fundación Vicente Ferrer con su compromiso con la infancia y las personas vulnerables, pasando por Nuevo Futuro con sus ayudas a los niños y niñas y jóvenes que han sufrido situaciones adversas dentro de su núcleo familiar, hasta AECC y FMAEC referentes entidades en la Lucha contra el cáncer, «son todos unos objetivos a los que nos sumamos desde Guadalhorce Golf y del que nos sentimos orgullosos de colaborar. Desde nuestro club siempre estaremos dispuestos a contribuir en la ayuda a estas organizaciones que tienen todo nuestro respeto y admiración por su gran labor social», señala Gancedo.

Ahora, el reputado club de Málaga capital se pondrá manos a la obra en la organización del siguiente gran evento de su cartera, nada menos que el Andalucía Costa del Sol Open de España, que por segundo año consecutivo, reunirá en la ciudad a las mayores estrellas del circuito europeo del golf femenino (Ladies European Tour). Esta cita está fijada ya para la fecha del 27 al 30 de noviembre.