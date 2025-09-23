Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El campeón de la cita, Cameron Massey, recibe el título de ganador. SUR

El Club Guadalhorce, escenario de la última prueba del drive más largo de Europa

El británico Cameron Massey ha sido ganador de esta cita, mientras que el golpe más largo fue de Will Philips con una distancia de 363 metros, lejos todavía del récord actual de 425 metros

SUR

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:39

El Real Guadalhorce Club de Golf fue el escenario de la última prueba del Long Driver European Tour 2025, donde el jugador inglés Cameron Massey ... se ha proclamado campeón de la cita española. El golpe más largo del campeonato fue de 363 metros, unas 397 yardas, a cargo de Will Philips, una gran marca, aunque lejos de batir el récord actual del 'drive' más largo, a cargo del inglés Luke Curtis en 2018, que estableció la marca en 425,196 metros (465 yardas).

