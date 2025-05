El Club Guadalhorce volverá a acoger el Andalucía Costa del Sol Open de España

Por segundo año consecutivo, el mejor golf femenino de Europa volverá a Málaga capital. El pasado 2024, por primera vez, una prueba del Ladies European ... Tour recaló en la ciudad, y dada la buena imagen mostrada por la organización durante la realización de la cita, se le ha concedido la sede al mismo enclave una vez más. Así las cosas, el Real Guadalhorce Club de Golf acogerá, del 27 al 30 de noviembre, el Andalucía Costa del Sol Open de España, presented by Oysho, que cerrará el calendario del circuito europeo.

De nuevo, las mejores golfistas del Ladies European Tour volverán a la ciudad en busca de la corona de vencedora del circuito. Si duda, una gran noticia para el club malagueño y para la capital costasoleña en general, por el impacto turístico y económico que genera esta gran prueba. Para el presidente del Club Guadalhorce, Ángel Gancedo: «volver a ser sede de este gran torneo es un reconocimiento al trabajo bien hecho. En 2024 demostramos que Guadalhorce tiene todo lo necesario para acoger una gran final: un recorrido exigente, unas instalaciones de primer nivel y un equipo humano entregado. Será un placer volver a abrir nuestras puertas al mejor golf femenino europeo».

El pasado año la emoción se extendió hasta una última jornada en la que acabó coronándose la española mejor posicionada a nivel mundial del momento: la navarra Carlota Ciganda, que conquistó su segundo Open de España tras un vibrante duelo con Manon De Roey, poniendo el broche a una temporada de récord para el LET. El público fue testigo también del desparpajo de la joven 'amateur' madrileña Andrea Revuelta, que terminó quinta y se llevó el Premio Celia Barquín a la mejor 'amateur' del torneo.

Ampliar Ángel Gancedo, presidente del club anfitrión. SUR

El Andalucía Costa del Sol Open de España 2025 presented by Oysho reunirá a las 72 mejores jugadoras del LET y repartirá 700.000 euros en premios. Esta cita contará con el patrocinio del ayuntamiento de Málaga, Solán de Cabras, Mahou, Kyocera, y PING. Además, colaboran en su organización LET, las federaciones espñola y andaluza de golf, Real Guadalhorce Club de Golf y Deporte & Business.

Sobre el campo

El recorrido del Real Guadalhorce Club de Golf, un par 72 con dos vueltas claramente diferenciadas, desafía a las jugadoras con su variedad de hoyos y unos 'greenes' rápidos y técnicos. Rediseñado por Miguel Ángel Jiménez en 2007 sobre el trazado original de Kosti Kuronen, el campo forma parte del legado del golf español. Su historia está ligada también a los grandes nombres del panorama nacional, con el propio Jiménez como campeón del Campeonato de España de Profesionales masculino en 1999 y 2002.

Pero Guadalhorce es mucho más que un recorrido exigente. El club está enclavado en los terrenos del Cortijo Colmenares, antigua residencia de los marqueses de Larios del siglo XVIII, y su casa club, un cortijo andaluz con capilla incluida, ofrece una experiencia única tanto para jugadores como para visitantes. Su cercanía al aeropuerto y al centro de Málaga convierten al club en una sede estratégica para la organización del torneo, así como en un escaparate ideal para proyectar el golf andaluz y español al mundo.