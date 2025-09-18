El Club Guadalhorce acoge la final del torneo del drive más largo de Europa
El objetivo será batir el récord actual, que se sitúa en las 443 yardas (405,07 metros); las semifinales serán el 20 a partir de las 15.30 y la final comenzará sobre las 16.00
SUR
Málaga
Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:03
El sábado 20 de septiembre, a partir de las 15.30 horas se celebrará en el Club Guadalhorce el Long Driver European Tour 2025, un ... campeonato que busca el golpe más largo de Europa. Contará con la participación del campeón de la pasada edición, el norteamericano Hunter Noel, también de Bry Roberts de Gales, Brad Pearmain y Jason Evans de Inglaterra y Robin Horvath de Alemania. También participarán algunos jugadores del Guadalhorce Club de Golf, como Gonzalo Gancedo, por su destacada participación en el pasado campeonato.
El objetivo de la competición será el de batir el récord actual del golpe más largo, que se sitúa en las 443 yardas (405,07 metros). Se van realizando eliminatorias entre dos jugadores. Cada golfista, como es habitual en esta competición, dispondrá de 165 segundos para lanzar seis bolas, en lo que se denomina un set, y se realizará eliminatorias al mejor de tres 'set'.
