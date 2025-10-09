Ayora e Hidalgo, protagonismo malagueño en el Open de España

Mientras todos los focos apuntaban a Jon Rahm y a su mal comienzo en el Open de Españaque se celebra en Madrid, el torneo tuvo ... un marcado acento malagueño gracias a las actuaciones de Ángel Ayora y Ángel Hidalgo. El primero fue la sorpresa del día colocándose a dos golpes de la cabeza, mientras que el segundo firmó un buen arranque en su defensa del título.

Ayora es natural de San Roque, pero reside desde hace años en Manilva, de ahí que muchos le consideren como malagueño. Con 20 años está considerado la gran promesa del golf nacional y este Open España que se celebra en el Club de Campo puede consagrarlo.

Con un -4 al final del día, el joven jugador se ha encontrado de sopetón con un papel en principio inesperado pero no por ello fortuito, avalado como está por una racha de buen juego que le llevó a ser el mejor español clasificado la pasada semana en el Alfred Dunhill Links Championship, quinto, donde acumuló su cuarto Top 10 de la temporada en el DP World Tour.

«El inicio ha sido desastroso, fallando al lado que no debía en el 13 y haciendo un 'bogey' ridículo en el 15 con tres 'putts', pero he sido paciente y esas buenas sensaciones con las que venía a Madrid al final se han notado», resumía con indisimulada esperanza Ángel Ayora al finalizar su recorrido con 67 golpes.

Ampliar Ángel Ayora. EFE

Por su parte, Ángel Hidalgo firmó una primera jornada esperanzadora que le hace encarar lo que queda de torneo con optimismo con el sueño de poder revalidar el título. El defensor de la corona española acabó el primer día de competición en el Club de Campo Villa de Madrid por debajo del par (-1), después de un recorrido en el que no hubo grandes exhibiciones y que le permite estar a sólo cinco golpes de la cabeza que comandan el francés Ugo Coussaud y el inglés Sam Bairstow, ambos con -6.

El malagueño estuvo en el partido estrella de la jornada compatiendo recorrido junto a Jon Rahm y a Shane Lowry, a los que no le fue como se esperaba. El vizcaíno dio una lección de juego corto, pero estuvo muy discreto desde el tee y con los hierros, de tal forma que la magia en los alredores de los greenes solo sirvió para compensar los numerosos tiros que se fueron al 'rough' y los bunkers y para minimizar daños aún mayores. Eso le llevó a acabar la primera jornada un golpe por encima del par y a sentirse frustrado con su juego. «Ha sido frustrante, me fastidia tener un día tan duro. No le he dado a la afición mucho con lo que animar», aseguraba con honestidad el golfista vasco con un sentido parecido a las conclusiones de Sergio García con respecto a su primera vuelta.