Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Hidalgo, durante la jornada de este jueves. EFE
Open de España

Ayora e Hidalgo, protagonismo malagueño en el Open de España

El gaditano afincado en Manilva está a dos golpes de la cabeza y el marbellí, defensor del título, firmó una sólida jornada y acabó bajo el par

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Mientras todos los focos apuntaban a Jon Rahm y a su mal comienzo en el Open de Españaque se celebra en Madrid, el torneo tuvo ... un marcado acento malagueño gracias a las actuaciones de Ángel Ayora y Ángel Hidalgo. El primero fue la sorpresa del día colocándose a dos golpes de la cabeza, mientras que el segundo firmó un buen arranque en su defensa del título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ayora e Hidalgo, protagonismo malagueño en el Open de España

Ayora e Hidalgo, protagonismo malagueño en el Open de España