Ayora completa una vuelta irregular pero sigue con opciones cara a la ronda final del Open de España

El sanroqueño aunque residente desde hace años en Manilva, Ángel Ayora, es, junto con el catalán David Puig, el golfista español con más opciones cara ... a la ronda final del Open de España que se celebra en Madrid, y cuyo título defiende el marbellí Ángel Hidalgo. Con cuatro birdies salvó lo que iba camino a un desastre (sendos bogeys en los tres primeros hoyos) y se encuentra a ocho golpes del líder (-8), el británico Marco Penge (-16).

«Los greenes están mucho más complicados que cuando jugué mi primera vez aquí, y eso lo dificulta todo. Este resultado se me queda algo corto porque Marco está intratable. Es un chico que lo hace todo bien. Nunca había jugado con tanto público animándome a mí. Otros días veía que la gente estaba ahí por ver a Rahm o a Puig, y creo que esta vez algunos han venido por mí, y eso me alegra mucho, aunque soy un tío muy tímido», dijo Ayora.

Por su parte, Jon Rahm tuvo un conato de escalada en el torneo, incluso llegando a situarse en el grupo de cabeza, pero un doble bogey en el hoyo 11 le dejó prácticamente sin opciones para los últimos 18 hoyos, con un insuficiente -4. El vasco se pidió a sí mismo hacer «dieciocho hoyos sin cometer estupideces, no equivocarme de palos ni cometer fallos en el putt». A Ayora le recomendó que «juegue por él y no por el público, seguro que lo hará muy bien».