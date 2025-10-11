Ayora completa una vuelta irregular pero sigue con opciones cara a la ronda final del Open de España
El gaditano afincado en Manilva, una de las sorpresas del torneo, está a ocho golpes del líder, el británico Marco Penge
Málaga
Sábado, 11 de octubre 2025, 21:13
El sanroqueño aunque residente desde hace años en Manilva, Ángel Ayora, es, junto con el catalán David Puig, el golfista español con más opciones cara ... a la ronda final del Open de España que se celebra en Madrid, y cuyo título defiende el marbellí Ángel Hidalgo. Con cuatro birdies salvó lo que iba camino a un desastre (sendos bogeys en los tres primeros hoyos) y se encuentra a ocho golpes del líder (-8), el británico Marco Penge (-16).
«Los greenes están mucho más complicados que cuando jugué mi primera vez aquí, y eso lo dificulta todo. Este resultado se me queda algo corto porque Marco está intratable. Es un chico que lo hace todo bien. Nunca había jugado con tanto público animándome a mí. Otros días veía que la gente estaba ahí por ver a Rahm o a Puig, y creo que esta vez algunos han venido por mí, y eso me alegra mucho, aunque soy un tío muy tímido», dijo Ayora.
Por su parte, Jon Rahm tuvo un conato de escalada en el torneo, incluso llegando a situarse en el grupo de cabeza, pero un doble bogey en el hoyo 11 le dejó prácticamente sin opciones para los últimos 18 hoyos, con un insuficiente -4. El vasco se pidió a sí mismo hacer «dieciocho hoyos sin cometer estupideces, no equivocarme de palos ni cometer fallos en el putt». A Ayora le recomendó que «juegue por él y no por el público, seguro que lo hará muy bien».
