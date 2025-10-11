Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marco Penge, líder del Open de España en Madrid. SUR

Ayora completa una vuelta irregular pero sigue con opciones cara a la ronda final del Open de España

El gaditano afincado en Manilva, una de las sorpresas del torneo, está a ocho golpes del líder, el británico Marco Penge

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:13

Comenta

El sanroqueño aunque residente desde hace años en Manilva, Ángel Ayora, es, junto con el catalán David Puig, el golfista español con más opciones cara ... a la ronda final del Open de España que se celebra en Madrid, y cuyo título defiende el marbellí Ángel Hidalgo. Con cuatro birdies salvó lo que iba camino a un desastre (sendos bogeys en los tres primeros hoyos) y se encuentra a ocho golpes del líder (-8), el británico Marco Penge (-16).

