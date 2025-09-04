Los Arqueros, listo para acoger una nueva edición del torneo Diario SUR

Diseñado en 1991 por el mítico Severiano Ballesteros, con 18 hoyos y par 71, en un enclave idílico como es Benahavís y en con la ... moqueta verde en el mejor momento de la temporada. Así se encuentra el reconocido Los Arqueros Golf & Country Club, que no necesita presentación para los amantes de los palos en nuestra provincia. Un escenario que este sábado por la mañana volverá a abrir sus puertas, un año más, al Torneo de Golf Diario SUR.

Una actividad ineludible dentro del calendario de eventos de este periódico y que este 2025 ha superado todas las expectativas al completar su límite de inscripción en tiempo récord, con una extensa lista de espera a sus espaldas. El éxito año tras año es palpable y los que ya lo han probado, bien pueden corroborarlo. Este no es un torneo cualquiera, es una jornada lúdica en la que hombres y mujeres apasionados de este deporte disfrutan de una mañana compartiendo su afición a la par que aprovechan para crear nuevas sinergias entre ellos, muchos de los cuales empresarios, que aprovechan este momento para fortalecer o unir nuevos lazos.

Pero ante todo, un día para disfrutar, sacar el lado más competitivo de los participantes y alejarse al menos unas horas de la rutina. En esta ocasión, serán 96 los participantes, hombres y mujeres, que comenzarán el tiro a las 9.00 horas y se regirán por un concurso con modalidad individual Stableford. Esta consiste en sumar puntos por cada hoyo completado, siendo el vencedor el que obtenga la puntuación más alta al cierre de cada ronda.

Ocio y premios

Por supuesto, todos los golfistas dispondrán de un 'welcome pack' muy completo y disfrutarán de un cóctel posterior tras la entrega trofeos a los mejores de las categorías masculina y la femenina, al 'drive' más largo y a la bola más cercana. Además, cabe reseñar que la cita será puntuable para el 'ranking' nacional, lo que sin duda, será un aliciente importante para que los jugadores más competitivos mejoren su hándicap.

Así las cosas, comienza la cuenta atrás para la celebración de este tan esperado evento, que además, se encontrarán el 'verde' en un estado óptimo: «El campo está a punto para el inicio de la temporada alta, está en su mejor versión ahora mismo», asegura el 'general manager' del campo, Antonio Lantero, que sobre la fuerte unión de SUR y este reputado club, valora: «Tenemos una gran relación desde hace años y esperamos poder seguir juntos mucho tiempo más, esperemos que todos los jugadores disfruten mucho del campo y que vuelvan las próximas ediciones». Cabe destacar que el torneo cuenta con el indispensable patrocinio de Turismo Costa del Sol, el Ayuntamiento de Benahavís, Ibercaja y Hospiten.