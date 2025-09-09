Ángel Hidalgo vuelve a brillar en el DP World Tour con un tercer puesto

El malagueño Ángel Hidalgo está firmando un 2025 espléndido, quizá el mejor año de su carrera profesional hasta el momento. El golfista de 27 años ... ha vuelto a ser noticia con un sensacional concurso en el Irish Open del DP World Tour, el máximo circuito europeo, antes conocido como European Tour. Con un total de 15 bajo bar, empatado con el español Rafa Cabrera, Hidalgo logró escalar hasta los puestos de honor del torneo concluyendo finalmente en tercera posición.

Fue de menos a más la competición de Hidalgo, mejorando ronda tras ronda. Comenzó con un 3 bajo par que aumentó a -5 el segundo día y brilló especialmente en el tercero. En este, el prometedor malagueño volvió a sacar la artillería pesada para dar un gran salto en la tabla. Firmó la mejor tarjeta del día y de todo el Open en general, con 63 golpes, lo que le llevó a dormir ese día segundo, a sólo un golpe del primero y con récord de 'birdies' incluido en una jornada, hasta 12.

En la última vuelta, aunque peleó hasta el final, no tuvo la misma suerte del día anterior y con una tarjeta de 71 golpes cerró su participación en un meritorio tercer puesto (total de -15). Se quedó a sólo dos golpes (-17) del campeón, el norirlandés Roy Mcilroy (líder del circuito) y del segundo, el sueco Joakim Lagergren. Con este gran resultado, el marbellí da un salto de gigante en la tabla, aumentando hasta 12 posiciones para asentarse actualmente el 29º del tour. Es el segundo mejor español tras Eugenio Chacarra (25º).