Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Heung-Min Son anuncia su marcha del Tottenham. EFE
Fútbol

Un verano plagado de despedidas icónicas

Müller, Son, Vardy, Modric o De Bruyne, emblemas que cambian de aires tras dejar el club que marcó sus carreras

David Hernández

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:47

Cada año en el fútbol se producen despedidas emotivas de jugadores que se dejaron el alma por el club de sus vidas, pero este verano ... ha concentrado muchas partidas sensibles en muy poco tiempo. La más reciente es la del surcoreano Heung-Min Son, que el pasado sábado anunció su marcha del Tottenham tras diez temporadas en las que anotó 173 goles y 101 asistencias en 454 partidos. Son tiene ya 33 años y pone rumbo a Los Ángeles FC, pero a lo largo de su carrera tuvo flirteos con equipos que le ofrecían mayores posibilidades de ganar títulos y aun así se quedó en los Spurs. Finalmente, logró darle a su afición la Europa League, un ansiado título que se hizo esperar más de trece años. Con ese objetivo cumplido, Son pone fin a su etapa en el club por todo lo alto y deja un legado imborrable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  3. 3 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  4. 4

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  5. 5 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  6. 6 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  7. 7 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  8. 8 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  9. 9 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  10. 10 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un verano plagado de despedidas icónicas

Un verano plagado de despedidas icónicas