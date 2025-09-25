Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aspecto de las gradas en el partido de la Liga Europa entre el PAOK y el Maccabi de Tel Aviv disputado en Salónica. Efe

El fútbol mundial baraja expulsar a Israel de todas las competiciones

La UEFA y la FIFA han recibido una solicitud de expertos de la ONU en esta línea y podrían tomar una decisión drástica la próxima semana

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:05

La selección de fútbol de Israel y todos los clubes representativos de este país serán expulsados de todas competiciones internacionales en los próximos días si ... prosperan las conversaciones que mantienen la UEFA y la FIFA al respecto, a requerimiento de miembros de Naciones Unidas. De hecho, el organismo rector del fútbol europeo tiene previsto celebrar una reunión de su comité ejecutivo la próxima semana con objeto de adoptar una decisión al respecto, con la mayoría de sus miembros partidarios de la suspensión.

