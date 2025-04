Tres frentes a resolver

Las alertas amarillas (y alguna otra roja) están ya ya encendidas. A todos los los miveles. La Copa del Rey ya tiene fijados sus dos ... contendientes para la gran final del próximo día 26, que no será el último clásico de la temporada porque al acecho y amenazante les espera un nuevo enfrentamiento que puede decidir el título de Liga. Al menos, así pensaba una mayoría antes de que se produjera esa sorprendente derrota ante el Valencia.

A unas cuantas semanas de tal espectáculo copero ya proliferan las encuestas sobre quién ganará ese encuentro que, para una mayoría, es tanto como sentenciar que ese equipo será el campeón de Liga 2025. Uno y otro, Barça y Madrid, hacen bueno y posible tal vaticinio porque ambos han fallado en sus respectivos partidos de la jornada en curso y, lógicamente, cada vez están más cerca de la meta.

Pero hay algo más. Los dos finalistas llegarán al Estadio de La Cartuja entre un mar de problemas tanto deportivos como 'justicieros'. El club catalán arrastrando el 'caso Olmo' y la decisión del CSD de permitir que el futbolista siga jugando hasta el final de la temporada; lo que contraviene la ley y normas que se les ha exigido radicalmente a otros clubes que, lógicamente, se sienten afectados y menospreciados por tal resolución. En cuanto a los madridistas, comparecerán en la final de Sevilla en plena reyerta con la RFEF y, por si no fuera bastante, una denuncia de Hacienda a Ancelotti que se topa con ese dilema de no saber qué táctica o estrategia emplear para salir 'ileso' de La Cartuja. Pero no es eso todo. Antes de ir por la Copa tendrán los dos equipos españoles que allanar su camino por la Champions: esta misma noche el Arsenal espera en Londres a los madridistas y mañana serán los catalanes quienes se las verán con el Borussia Dortmund, encuentro que decidirá qué equipo no seguirá camino de Europa. Hecho este repaso general sólo falta conocer qué equipo se llevará cada título y si habrá alguno capaz de ganar los tres. Quedamos a la espera.