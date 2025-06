Ampliar Huijsen e Isco, durante los entrenamientos con la selección española. RFEF

El malagueño Huijsen, sobre Isco: «Se me hace raro porque antes le veía en el estadio y ahora estamos en el mismo vestuario» «Hemos hablado del Málaga, no me he acercado mucho pero se le ve muy buen tío», añadió el zaguero sobre el icono blanquiazul, con quien ha coincidido en esta convocatoria con España