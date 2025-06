Huijsen vuelve a impresionar en su prueba de fuego con España

A sus 20 años y con un futuro por delante esplendoroso, va a ser difícil que al flamante fichaje del Real Madrid Dean Huijsen le ... apeen de la selección absoluta. El central criado en Marbella y malaguista de pro (jugó en su cantera hasta los 16), que no escatima una sola frase cariñosa sobre su pasado blanquiazul, va camino de un ciclo larguísimo en La Roja, como volvió a confirmar este jueves ante Francia (5-4), en la prueba más exigente de los tres partidos que lleva hasta ahora con la absoluta.

Es cierto que su debut el 20 de marzo fue casi accidental, curiosamente en su país natal, en Rotterdam y ante la 'orange', accediendo a la lista por la baja de Íñigo Martínez y al césped, desde el banquillo, por la lesión temprana de Cubarsí. Pareció que entonces muchos descubrieron las virtudes de Huijsen, que en realidad no por casualidad salió a los 16 años a la Juventus y se había ganado en el campo estar considerado ya uno de los centrales más valorados en la Premier, por su buen hacer en el Bournemouth.

Ampliar Huijsen, cada vez más asentado en el grupo, celebró así con Nico Williams el 1-0, en una coreografía que ya se le había visto ensayar esta semana con compañeros. EFE

Lo cierto es que Huijsen estuvo a la altura de la cita ante los Mbappé (primera vez que se medía ante él), Dembele (candidato al Balón de Oro), Doue, MVP de la última final de la Champions, y Olise, quizás el mejor de la última temporada del Bayern Múnich.

Pero Huijsen no mostró ni un atisbo de dudas o nervios. Jugó de central izquierdo (maneja bien las dos piernas), al lado de Le Normand, y volvió a mostrarse insultante en la salida del balón y en sus avances conduciendo el balón hasta campo rival. Se le anuló poco antes del descanso un gol (remate muy acrobático de volea) por mínimo fuera de juego previo de Zubimendi (hubo revisión de VAR) y una anticipación suya originó una gran ocasión de Nico Williams.

No sólo no tuvo errores graves defensivos (ninguno de los cuatro goles franceses se le pueden atribuir), sino que estuvo muy vivo en un despeje de Unai Simón (a tiro de Doue) o en un movimiento in extremis para dejar en fuera de juego a Dembele en otra ocasión. Huijsen acabó con un 88% de acierto en los pases completados (el que más de España), 58, y tocó 77 veces el esférico, también líder. A este paso los poco menos de 60 millones invertidos por el Real Madrid pueden ser casi una ganga al nivel al que se mueve el mercado al más alto nivel. En pocos días llegará su debut en el Mundial de clubes. Otro malagueño (benalmadense) y exmadridista, Isco, no jugó.