Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daniel Carvajal, durante la rueda de prensa con la selección. Efe
Mundial 2026

Carvajal: «Por qué no soñar con levantar el Mundial, estamos en el camino correcto»

El lateral del Real Madrid se mostró «contento» por volver a la selección después de superar su lesión de rodilla, marcando los objetivos que están por venir

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:51

La selección ya afronta los primeros duelos ante Bulgaria y Turquía que abren la ruta rumbo al Mundial que se disputará el año que viene ... en Estados Unidos, Canadá y México. Para esta cita, Luis de la Fuente ha recuperado a Dani Carvajal después de superar la grave lesión de rodilla que le ha tenido lejos de los terrenos de juegos. El lateral se mostró «contento» por poder volver a entrar en las convocatorias e invitó a «soñar» con la posibilidad de conseguir la segunda estrella de campeones del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  6. 6 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  7. 7 Extinguido el incendio en Monte Coronado en Málaga tras más de 22 horas activo
  8. 8

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  9. 9 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  10. 10 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Carvajal: «Por qué no soñar con levantar el Mundial, estamos en el camino correcto»

Carvajal: «Por qué no soñar con levantar el Mundial, estamos en el camino correcto»