El Estepona logra su primera victoria de la temporada

Para los equipos de Segunda y Tercera Federación fue un fin de semana positivo en líneas generales. El resultado más importante fue el del Estepona, ... que logró su primera victoria de la temporada, en Chapín ante el Xerez, con un gol en el minuto 93 de Javi Castedo. Fue un gol un tanto polémico, ya que el atacante pudo haber rematado con la mano. El conjunto esteponero sale de la zona de descenso, colocándose decimotercero con cuatro puntos.

El otro equipo malagueño de la cuarta categoría, el filial del Málaga, empató de nuevo, esta vez a cero en La Academia frente al Puente Genil. El Malagueño se encuentra en puestos de descenso, con dos puntos. Por otro lado, el Malacitano, que no puede competir bajo esa denominación y lo hace de nuevo con la de La Unión Atlético después de que la RFEF y después el CSD rechazara su traslado a Málaga, venció al Melilla (1-0).

En lo que respecta a los seis equipos de Málaga que están el Tercera Federación, el Torre del Mar ganó al Marbellí (1-2) en el duelo de los malagueños mejor clasificados; el Mijas-Las Lagunas y El Palo empataron a cero en el Municipal de Las Lagunas; el Alhaurino empató a domicilio en el campo del Melilla B y el San Pedro cayó frente al Martos (2-0).

Los tres con siete puntos, el Marbellí, el Torre del Mar y el Mijas-Las Lagunas son los malagueños mejor clasificados en el Grupo 9 de Tercera RFEF, el cual lidera el Arenas, que ha vencido sus cuatro encuentros hasta ahora y sólo ha encajado un gol.