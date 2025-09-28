Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Estepona celebran la victoria frente al Xerez. CD ESTEPONA

El Estepona logra su primera victoria de la temporada

El Malagueño no pasó del empate en el encuentro frente al Puente Genil, en lo que también fue un buen fin de semana en líneas generales para los equipos malagueños de Tercera RFEF

SUR

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:52

Para los equipos de Segunda y Tercera Federación fue un fin de semana positivo en líneas generales. El resultado más importante fue el del Estepona, ... que logró su primera victoria de la temporada, en Chapín ante el Xerez, con un gol en el minuto 93 de Javi Castedo. Fue un gol un tanto polémico, ya que el atacante pudo haber rematado con la mano. El conjunto esteponero sale de la zona de descenso, colocándose decimotercero con cuatro puntos.

