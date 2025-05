El Estepona-Cacereño, suspendido

La eliminatoria final de ascenso a Primera RFEF entre el Estepona y el Cacereño estuvo teñida por los actos antideportivos de ambas aficiones, que propició ... que el partido se suspendiera en el minuto 81. Por dos veces se tuvo que detener el partido, y en ambas el colegiado mandó a los jugadores al vestuario con 1-0 para el Estepona. La primera, cuando la afición visitante lanzó una bengala y el colegiado decidió parar el partido. Después de estar diez minutos detenido, se reanudó, sólo tardó cuatro minutos en volver a suspenderse cuando cayó por segunda vez un vaso sobre la portería visitante.

Ampliar La grada del Muñoz Pérez y los cuerpos de seguridad vigilando. Juan Ramón Padilla

Ahora queda determinar cuándo se reanuda lo que queda por disputarse y qué determina la Federación Española al respecto,. si no hay una sanción grave contra alguno de los clubes. En todo caso, el Cacereño regresó anoche a tierras extremeñas en autobús y no hay una previsión de retomar los minutos que quedan muy a corto plazo.

ESTEPONA Alfonso, Titi, Candelas, Caro, Antonio Marín, Nacho Goma, Ekhitoz (Keita, min. 65), Juanan, Jorge García, Juanan, Eric Gómez y Dago (César Gómez, min. 90) 1 - 0 CACEREÑO Diego, Iván Martínez, Joserra, Sanvi, Alex, Marcos Carrillo, Deco, Sarmiento, Merencio (Isaac, min. 75), Marco Carrillo (Adri, min. 66) y Palacín. Gol: 1-0, min. 72: Nacho Goma.

Árbitro: Ramírez Marco (Aragón). Amonestó a Caro, Sanvi e Isaac.

Campo: Partido jugado en el Muñoz Pérez ante unos 3.300 aficionados, 200 llegados desde Cáceres.

El partido se ciñó al típico partido de fase de ascenso, sobre todo en el encuentro de ida, con dos equipos más atentos a no cometer errores, más que buscar desarbolar por el juego ofensivo. Carlos Cura apostó por el mismo once que había ganado en Las Gaunas, con la salvedad de Dago, en punta por César Gómez. El Cacereño avisó primero en un robo de balón en el medio del campo que hizo que Palacín, atacando por el costado derecho, buscara un remate desde el vértice del área que se estrelló en la cruceta por arriba. Estaba avisado el Estepona a las rápidas transiciones del conjunto extremeño, que ejercía una gran presión a la hora de sacar el balón el Estepona desde su defensa. El Muñoz Pérez celebraba cualquier falta o saque de esquina, de forma ruidosa para animar a un equipo que atacó más por la derecha. En uno de esos avances, un centro de Nacho Goma no tuvo remate. Y tampoco pudo armar bien la pierna Dago en un balón muerto en el área pequeña. El susto mayor para el área visitante fue un remate casi imposible de Caro que hizo que Diego mandara la pelota a saque de esquina.

En el segundo tiempo, salió el Estepona con más dominio del juego y con una posesión de pelota más larga. Fue el Cacereño hundiéndose, pero siempre con un buen sistema defensivo que no dejaba actuar a jugadores con talento del conjunto esteponero como Nacho Goma o Jorge García. Y en un partido tan cerrado, fue una jugada que nació por un posible penalti a Dago, el Cacereño se despistó, el rechace de esa jugada la remató Eric Gómez y el rechace de la parada de Diego, lo recogió en el área pequeña Nacho Goma marcando el 1-0 en el minuto 72. A partir de ahí, empezaron las interrupciones.