Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Araquistáin. Real Madrid
Fútbol

El Real Madrid llora la muerte de José Araquistáin, el portero de la Sexta

Guardameta del club de Chamartín desde 1961 hasta 1968, ganó una Copa de Europa, seis Ligas y una Copa de España con los blancos y fue Trofeo Zamora en la temporada 1961-62

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:19

José Araquistáin, uno de los grandes guardametas que ha tenido el Real Madrid a lo largo de su historia, ha fallecido a los 88 años, ... dejando tras de sí un palmarés extraordinario y actuaciones que quedaron grabadas en la memoria de los madridistas más añejos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  4. 4 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  6. 6 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  9. 9 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  10. 10 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Real Madrid llora la muerte de José Araquistáin, el portero de la Sexta

El Real Madrid llora la muerte de José Araquistáin, el portero de la Sexta