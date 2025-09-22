Los tres equipos malagueños de Primera RFEF empatan en sus visitas

La cuarta jornada del Grupo 2 de Primera Federación deparó el mismo destino para los tres equipos malagueños. El Torremolinos, inmerso en un momento convulso ... en el apartado institucional, obtuvo un meritorio punto en el Estadio Municipal de Santo Domingo frente al Alcorcón (1-1), el Marbella también empató, a cero en su visita a Tarazona y el Antequera también firmó las tablas ante el Ibiza en Can Misses (1-1).

Alcorcón, 1; Torremolinos; 1

En un momento de cierta inestabilidad en los despachos del club en materia de tesorería, el Juventud de Torremolinos se mantiene al margen continúa a lo suyo en el aspecto deportivo. Después de un magnífico triunfo la pasada jornada ante el Tarazona a domicilio (2-1), el cuadro de El Pozuelo volvió a puntuar, esta vez en un feudo complicado como es Santo Domingo, hogar del Alcorcón, un equipo que suele estar entre los candidatos al ascenso.

Anotó el equipo local en el minuto 26 por medio de Aparicio, aunque probablemente debería haber sido señalado como gol en propia puerta de Dani Fernández, que no fue capaz de despejar el centro desde la izquierda a balón parado del futbolista del conjunto madrileño, que se envenenó en demasía. Ambos equipos reclamaron penaltis, pero ninguno de los dos fue decretado por el árbitro, correctamente.

Tuvo dos intentos de entidad el defensa del equipo torremolinense, Javi Mérida, ambos desde fuera del área, pero que no acabaron entrando. Hizo el segundo el Alcorcón, pero fue anulado por el colegiado tras visualizar la acción en la pantalla.

Y en el 79 llegó el gol de la igualada: Peque Polo robó un balón en las inmediaciones del área, cedió el balón a Rafa Roldán por la banda derecha a Ribeiro, que tras un brillante giro sobre sí mismo vio a Polo realizando una carrera al espacio y este remató con su pierna izquierda.

Con cuatro puntos en cuatro jornadas, el Torremolinos ocupa la decimotercera plaza. Hay derbi provincial este sábado a las 16.15 horas, pues el conjunto de Calderón recibe al Antequera.

Tarazona, 0; Marbella, 0

Tercer empate consecutivo del conjunto marbellí. Esta vez empató a domicilio frente al Tarazona, en un partido muy trabado y con muy pocas ocasiones por parte de ambos equipos.

Logró marcar el Tarazona rondando la hora de partido, pero el gol fue anulado por fuera de juego en primera y segunda instancia, tras revisar la acción en el FVS. Los hombres de Carlos de Lerma reclamaron un posible penalti a favor en el tiempo de descuento, enviando al colegiado a revisar la jugada en la pantalla, pero este no fue concedido. El conjunto marbellí concluye la jornada en la séptima plaza con seis puntos, saliendo de la zona de 'play-off'. Continúa invicto, pero acumula demasiados empates. Todavía debe asentarse el nuevo proyecto de la entidad marbellí.

Ibiza, 1; Antequera, 1

El Antequera continúa sin ganar, pero puso fin a la racha de derrotas con un punto en Ibiza (1-1), ante un equipo que parte como uno de los claros favoritos a ascender a Segunda División, tras quedarse en la estocada varios cursos seguidos en los 'play-off'. Se adelantó el equipo balear en el minuto 37 gracias al tanto de David del Pozo, pero la reacción del cuadro antequerano llegó apenas dos minutos después, con el gol de Moha Bassele a pase de Iván Rodríguez.

Con apenas dos puntos en las primeras cuatro jornadas, el Antequera es decimonoveno, empatado a puntos con el 'farolillo rojo' del grupo, el Betis Deportivo.