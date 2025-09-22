Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Díaz y Javi Mérida dialogan con Lesedi. JUVENTUD TORREMOLINOS CF
Primera RFEF

Los tres equipos malagueños de Primera RFEF empatan en sus visitas

El Torremolinos obtuvo un meritorio punto en Alcorcón, como el Antequera en Ibiza, y el Marbella sigue invicto en el campeonato

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:41

La cuarta jornada del Grupo 2 de Primera Federación deparó el mismo destino para los tres equipos malagueños. El Torremolinos, inmerso en un momento convulso ... en el apartado institucional, obtuvo un meritorio punto en el Estadio Municipal de Santo Domingo frente al Alcorcón (1-1), el Marbella también empató, a cero en su visita a Tarazona y el Antequera también firmó las tablas ante el Ibiza en Can Misses (1-1).

