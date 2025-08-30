Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Gallego deja atrás a su par dentro del área. JUVENTUD TORREMOLINOS CF

El Torremolinos cae ante el Europa en su estreno en Primera RFEF

El conjunto de El Pozuelo se quedó con un hombre menos en el 40 con la expulsión de Ribeiro (el colegiado cambió su decisión tras ver la acción repetida), Vacas anotó para el cuadro catalán y poco después Gori dejó al equipo local con nueve futbolistas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:09

En su estreno en la categoría, el Torremolinos cayó derrotado en El Pozuelo (1-0) frente al Europa, otro recién ascendido, en un partido en ... el que el cuadro malagueño jugó hasta con nueve futbolistas por las expulsiones de Iban Ribeiro en el minuto 40 (el Europa pidió la revisión de la acción y el colegiado cambió su decisión para mostrar la cartulina roja, la primera vez que sucede en la categoría) y la de Gori en el 63 (Antonio Calderón pidió el 'challenge' pero el árbitro mantuvo la tarjeta), ninguna de las dos exentas de polémica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  6. 6 Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»
  7. 7

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  8. 8 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  9. 9 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  10. 10 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Torremolinos cae ante el Europa en su estreno en Primera RFEF

El Torremolinos cae ante el Europa en su estreno en Primera RFEF