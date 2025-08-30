El Torremolinos cae ante el Europa en su estreno en Primera RFEF

En su estreno en la categoría, el Torremolinos cayó derrotado en El Pozuelo (1-0) frente al Europa, otro recién ascendido, en un partido en ... el que el cuadro malagueño jugó hasta con nueve futbolistas por las expulsiones de Iban Ribeiro en el minuto 40 (el Europa pidió la revisión de la acción y el colegiado cambió su decisión para mostrar la cartulina roja, la primera vez que sucede en la categoría) y la de Gori en el 63 (Antonio Calderón pidió el 'challenge' pero el árbitro mantuvo la tarjeta), ninguna de las dos exentas de polémica.

Ya tenemos el primer cambio de decisión arbitral gracias al FVS en 1RFEF.



Tras la reclamación del @CEEuropa, el colegiado anula la amarilla y expulsa al jugador del @JTorremolinosCF



🎞️ @MiguelGalanCNFE

pic.twitter.com/edO9PscoFJ — GRADA B pro (@GradaBpro) August 30, 2025

Óscar Vacas anotó el único tanto del encuentro en el 58, rematando a placer un 'pase de la muerte' de George Andrews. También hubo una expulsión del conjunto visitante, aunque ya en los minutos finales, con poco margen para la reacción local.

No cabe duda de que las decisiones arbitrales condicionaron el devenir del encuentro. Pero durante la primera media hora de partido, el Torremolinos compitió a un gran nivel, con algunas oportunidades claras para ponerse por delante. Si bien es cierto que tan sólo es el primer partido, el Torremolinos debe prepararse para una temporada que se prevé harto complicada, en la que su misión es la permanencia. Su siguiente encuentro será ante un coloso de la categoría, el Murcia, en el Enrique Roca (7 de septiembre, 18.15 horas).