El Torremolinos cae ante el Europa en su estreno en Primera RFEF
El conjunto de El Pozuelo se quedó con un hombre menos en el 40 con la expulsión de Ribeiro (el colegiado cambió su decisión tras ver la acción repetida), Vacas anotó para el cuadro catalán y poco después Gori dejó al equipo local con nueve futbolistas
Málaga
Sábado, 30 de agosto 2025, 22:09
En su estreno en la categoría, el Torremolinos cayó derrotado en El Pozuelo (1-0) frente al Europa, otro recién ascendido, en un partido en ... el que el cuadro malagueño jugó hasta con nueve futbolistas por las expulsiones de Iban Ribeiro en el minuto 40 (el Europa pidió la revisión de la acción y el colegiado cambió su decisión para mostrar la cartulina roja, la primera vez que sucede en la categoría) y la de Gori en el 63 (Antonio Calderón pidió el 'challenge' pero el árbitro mantuvo la tarjeta), ninguna de las dos exentas de polémica.
Ya tenemos el primer cambio de decisión arbitral gracias al FVS en 1RFEF.— GRADA B pro (@GradaBpro) August 30, 2025
Tras la reclamación del @CEEuropa, el colegiado anula la amarilla y expulsa al jugador del @JTorremolinosCF
🎞️ @MiguelGalanCNFE
pic.twitter.com/edO9PscoFJ
Óscar Vacas anotó el único tanto del encuentro en el 58, rematando a placer un 'pase de la muerte' de George Andrews. También hubo una expulsión del conjunto visitante, aunque ya en los minutos finales, con poco margen para la reacción local.
No cabe duda de que las decisiones arbitrales condicionaron el devenir del encuentro. Pero durante la primera media hora de partido, el Torremolinos compitió a un gran nivel, con algunas oportunidades claras para ponerse por delante. Si bien es cierto que tan sólo es el primer partido, el Torremolinos debe prepararse para una temporada que se prevé harto complicada, en la que su misión es la permanencia. Su siguiente encuentro será ante un coloso de la categoría, el Murcia, en el Enrique Roca (7 de septiembre, 18.15 horas).
