El Torremolinos rescata un punto con diez ante el Antequera

Los tres equipos malagueños en el grupo 2 de Primera RFEF jugaron ayer sus partidos, con sendos empates a uno. Toda la atención estaba en ... el derbi en El Pozuelo entre el Torremolinos y el Antequera, sin que los visitantes pudiesen aprovecharse del hecho de jugar más de medio partido en superioridad numérica, por expulsión del local Lesedi. Mientras, en La Dama de Noche Du rescató un punto en el minuto 88 en un saque de esquina ante el Betis B.

TORREMOLINOS, 1; ANTEQUERA, 1

Tablas y sensación para el Antequera de que se le escapó una buena oportunidad de sumar su primera victoria de la temporada, porque el Torremolinos se quedó con diez cerca del descanso, después de que su medio centro Steve Lesedi viese dos amarillas en el lapso de apenas tres minutos. La torpeza del sudafricano lastró al cuadro local, que dispuso de ocasiones antes del descanso por medio de Christian e Iban Ribeiro, aunque la mejor opción fue de Osama Chit justo antes del intermedio, con paradón de Javi Cuenca.

Javi Mérida celebra su gol. JUVENTUD DE TORREMOLINOS

Nada más comenzar la segunda mitad llegó el tanto del Antequera. Más de medio gol fue de Luismi Gutiérrez, que se fue en velocidad de Edu López y asistió a Osama, que definió ante el meta local. En situación difícil, el Torremolinos se repuso en un córner, con un tanto de su central Javi Mérida en el minuto 66. Suremate, acrobático, tuvo una gran dificultad técnica. Lo intentó entonces el Antequera, y su oportunidad más clara fue tras un centro cerrado de Luna.

El Torremolinos, con algunos problemas de impagos tras no cerrarse la venta de la propiedad del club, que estaba comprometida, ya sabe que encara una temporada de mucho sufrimiento cara a tratar de conseguir la permanencia, pero al menos puede presumir de permanecer tres jornadas invicto, con cinco puntos. Peor van las cosas para su vecino. El otro equipo verdiblanco, que jugó los 'play-off' de ascenso la pasada campaña, aún no sabe lo que es ganar, en esta etapa con Abel Gómez, cada vez más discutido.

MARBELLA, 1; BETIS B, 1

El Marbella sigue invicto tras rescatar un punto con un gol del chino Du en el minuto 88, en un gran cabezazo a la salida de un saque de esquina. Sin embargo, le costó al cuadro malagueño hincarle el diente al filial bético, ahora entrenado por Javi Medina, el ex del Antequera. Atascado en ataque, fue el cuadro visitante el que tomó ventaja en una acción de transición con remate en carrera de Borja Alonso.

Ampliar El jugador del Marbella Olguín conduce en ataque ante Bladi. JOSELE

Un buen disparo de Álex López, que despejó Manuel González, fue la mejor opción del Marbella antes del intermedio, y después estrechó el cerco, sobre todo tras una acción individual de Tahiru con remate en el que reclamó manos (fue revisada la acción sin indicarse penalti), y en otra acción del punta que no culminó Rodri. Casi al final llegó el 1-1, pero pudo incluso volver a adelantarse el Betis B en el marcador, tras un gol anulado a Mawuli por 'offside'. El Marbella no pierde, pero esos cuatro empates consecutivos no aportan un premio sustantivo.