Los jugadores del Marbella celebran su segundo gol al Murcia, el de la fremontada). JOSELE
Primera RFEF

Los equipos malagueños, con partidos difíciles a domicilio

El Marbella se enfrenta al Algeciras en busca de su segunda victoria; el Antequera se mide al Tarazona tras empatar en casa, y el Torremolinos viaja a Murcia

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:55

Una derrota, un empate y una victoria. La primera jornada de Primera Federación fue muy diferente para cada uno de los equipos malagueños que componen ... el Grupo 2 de la tercera categoría. El Torremolinos, que se estrenaba en la categoría 'de bronce', fue el primero en jugar, cayendo derrotado ante otro recién ascendido, el Europa (0-1). Por otro lado, el Antequera obtuvo un meritorio punto ante el Cartagena en El Maulí (0-0). Y el último en jugar, el Marbella, remontó en casa ante el Murcia (2-1) para sumar los primeros tres puntos. Este domingo disputan los tres equipos su segundo partido de Liga, todos como visitantes.

