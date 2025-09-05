Los equipos malagueños, con partidos difíciles a domicilio

Una derrota, un empate y una victoria. La primera jornada de Primera Federación fue muy diferente para cada uno de los equipos malagueños que componen ... el Grupo 2 de la tercera categoría. El Torremolinos, que se estrenaba en la categoría 'de bronce', fue el primero en jugar, cayendo derrotado ante otro recién ascendido, el Europa (0-1). Por otro lado, el Antequera obtuvo un meritorio punto ante el Cartagena en El Maulí (0-0). Y el último en jugar, el Marbella, remontó en casa ante el Murcia (2-1) para sumar los primeros tres puntos. Este domingo disputan los tres equipos su segundo partido de Liga, todos como visitantes.

El Marbella visita Algeciras

Tras el heroico triunfo del lunes frente al conjunto murciano en el Marbella Football Center, el Marbella juega el domingo (12.00 horas) en el Nuevo Mirador ante el Algeciras. Las huestes de Carlos de Lerma llegan al envite con mucha confianza por la manera en la que se produjo esa victoria contra el Murcia, en la que se sobrepusieron al gol tempranero visitante. Dos de los refuerzos veraniegos, el veterano delantero Rodri Ríos y el medio centro Eugeni, vieron puerta en este partido (este último con cierta fortuna, pues el error del guardameta del Murcia fue clave para que su golpeo de falta entrara).

El Marbella sufrió de lo lindo para mantener la categoría la pasada campaña, pero la dirección deportiva parece haber confeccionado un plantel que le puede permitir no pasar tantos apuros para salvarse, poniendo sus miras un tanto más arriba que las de la mera permanencia (aunque este debe ser el objetivo principal del equipo).

Por su parte, el Algeciras perdió a domicilio ante el Gimnástic (2-1), con un tanto del cuadro grana en el minuto 82. El conjunto gaditano perdió recientemente a una de sus piezas clave en defensa, el zaguero argentino aunque criado en Málaga, Lautaro Spatz, que puso rumbo al filial del Villarreal a mediados de agosto.

El Antequera se mide al Tarazona

El cuadro antequerano empató en casa ante el Cartagena, equipo que viene de Segunda División y, aunque se haya debilitado en este mercado estival con el descenso a la categoría 'de bronce', parte como un claro candidato al ascenso. No es el mismo Antequera de la temporada pasada, que compitió hasta el final en las 'semis' del 'play-off' frente a la Ponferradina, ya que ha perdido a varios futbolistas capitales este verano (incluso en el último día de mercado se marchó su delantero estrella, Álex Rubio, al Villarreal B), pero parece que mantiene ese carácter competitivo del pasado curso.

El cuadro que dirige Abel Gómez viaja a Aragón para enfrentarse al Tarazona (domingo, 12.00), que la temporada pasada se quedó a las puertas de la promoción en el Grupo 1, acabando en sexta posición. Perdió por 1-0 su primer partido, frente al Hércules en el Rico Pérez, un equipo que se ha reforzado bien en este mercado veraniego.

El Torremolinos viaja a Murcia

Tras su estreno liguero, plagado de polémica arbitral (sufrió dos expulsiones en menos de veinte minutos, siendo una de ellas la primera vez en la que un colegiado en Primera RFEF visitó el VAR 'low cost' y corrigió su decisión) ante el Europa en El Pozuelo, el Torremolinos visita el Enrique Roca el domingo (18.15 horas). Los hombres de Antonio Calderón compitieron a buen nivel hasta la roja a Ibán Ribeiro, pero en principio deberá luchar con uñas y dientes para lograr la permanencia, que se atisba como una misión harto complicada.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Murcia también viene de perder de manera traumática, frente al Marbella. Pero, a pesar de esta derrota, el cuadro murciano es todo un coloso de la categoría y a priori peleará por ascender, ya sea por la vía rápida, directa, o a través de los 'play-off'.