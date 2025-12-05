Primera RFEF: Abraham Paz se estrena en El Maulí

Los equipos malagueños afrontan una nueva jornada en Primera Federación. El Marbella busca su primer triunfo con David Movilla en el banquillo, el Torremolinos busca ... redimirse de la goleada que recibió la pasada jornada en casa y en el Antequera será el estreno de Abraham Paz como técnico.

Marbella-Atlético Sanluqueño

El Marbella debe reaccionar ya. Este será el tercer partido de Movilla en el banquillo, y aunque se ha podido ver una mejora de un encuentro al otro, todavía no ha conseguido ningún punto, y el cuadro marbellí acumula cinco choques sin ganar. Este es un duelo directo y una oportunidad de oro para dar ese paso adelante que tanto necesita el conjunto marbellí, que ocupa en estos momentos la penúltima plaza, con sólo 11 puntos en 13 jornadas (tiene un partido menos, el del Atlético de Madrid B de hace dos semanas, que fue suspendido por una intoxicación alimentaria por parte del filial colchonero).

Recibe al Atlético Sanluqueño, que se encuentra en decimoctava posición (un puesto por encima del Marbella), con 14 puntos, pero que viene de una victoria en casa ante el Tarazona.

Los partidos Primera RFEF (Grupo 2, jornada decimoquinta): Marbella-Atlético Sanluqueño (sábado, 16.15), Hércules-Torremolinos (sábado, 16.00) y Antequera-Betis B (domingo, 16.00).

Segunda RFEF (Grupo 4, jornada decimocuarta): Atlético Malagueño-Deportiva Minera (sábado, 18.00) y Melilla-Estepona (domingo, 12.00).

Tercera RFEF (Grupo 9, jornada decimotercera): Mijas Las Lagunas-Martos (sábado, 17.00), Torre del Mar-San Pedro (sábado, 18.00), Marbellí-Melilla B (domingo, 16.00), Porcuna-Alhaurino (domingo, 18.00) y Motril-El Palo (domingo, 18.00).

Hércules-Torremolinos

El conjunto de Antonio Calderón quiere dejar atrás cuanto antes el desastroso partido del pasado fin de semana en El Pozuelo frente al Villarreal B (0-3), en lo que es hasta ahora la única mancha de entidad del equipo esta temporada, en una campaña muy meritoria hasta ahora. El Torremolinos, debutante en la categoría, es el club malagueño mejor clasificado, undécimo con 18 puntos y a sólo dos de la quinta plaza, que da acceso a los 'play-off' de ascenso a Segunda (también está dos por encima de la zona de descenso), si bien es cierto que el objetivo no es otro que el de amarrar la permanencia lo antes posible.

El cuadro torremolinense viaja a Alicante para medirse al Hércules, en lo que también es un duelo ante un rival directo en estos momentos, pues los dos llevan los mismos puntos. El cuadro herculano viene de sumar cuatro puntos en las últimas dos jornadas (una victoria, frente al filial del Betis, y un empate, ante el Gimnàstic de Tarragona).

Antequera-Betis B

Tras lograr un triunfo de muchísimo prestigio en Elda con Aguilar y Silva, los directores deportivos del club, ejerciendo de técnicos (1-3), el domingo es el debut del nuevo entrenador, el gaditano Abraham Paz. Se estrenará en El Maulí ante el Betis B, último clasificado en el Grupo 2 de Primera Federación con sólo ocho puntos, y cuyo técnico no es otro que Javier Medina, emblema del club antequerano por sus dos temporadas dirigiendo al equipo. Su segunda temporada, la 2024-25, es una de las mejores de la historia de la entidad, logrando clasificarse para los 'play-off', cayendo eliminado en las 'semis' ante la Ponferradina (2-2 en el global, aunque pasó la 'Ponfe' por haber quedado en mejor posición en la temporada regular).

Abraham Paz llega avalado por un gran periplo dirigiendo al St. Joseph's de Gibraltar, al que ha logrado clasificar a Europa hasta en tres ocasiones.