Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abraham Paz, en su primer entrenamiento como entrenador del Antequera. ANTEQUERA CF

Primera RFEF: Abraham Paz se estrena en El Maulí

El Antequera recibe al Betis B de su exentrenador, Javi Medina, el Marbella busca la primera victoria con David Movilla frente al Atlético Sanluqueño y el Torremolinos se mide al Hércules, un rival directo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:44

Comenta

Los equipos malagueños afrontan una nueva jornada en Primera Federación. El Marbella busca su primer triunfo con David Movilla en el banquillo, el Torremolinos busca ... redimirse de la goleada que recibió la pasada jornada en casa y en el Antequera será el estreno de Abraham Paz como técnico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  8. 8

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  9. 9 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque
  10. 10 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Primera RFEF: Abraham Paz se estrena en El Maulí

Primera RFEF: Abraham Paz se estrena en El Maulí