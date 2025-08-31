No pasar tantos apuros, el objetivo del Marbella para esta temporada

De la forma más rocambolesca, en el tramo final de la última jornada liguera, el Marbella obtuvo la salvación, frente a un Antequera que había ... sellado el acceso a los 'play-off' la jornada anterior. José Callejón, que anotó el primer gol del choque, se despedía del fútbol en La Dama de Noche, a hombros de sus compañeros y aficionados. Se complicó en exceso la temporada, con largos tramos negativos primero con Fran Beltrán y después con Abel Segovia al frente del banquillo marbellí.

Pero salvó la papeleta y reaccionó a tiempo con un Carlos de Lerma que, tras lograr la permanencia, afronta ahora su primera temporada desde el inicio en el Marbella, y la premisa es que su equipo pase menos apuros que el pasado curso para mantener la categoría, y una vez se obtenga este objetivo, soñar con estar en la zona noble de la tabla y pelear por cotas altas.

La dirección deportiva de la entidad malagueña ha trabajado en esa dirección, confeccionando un plantel que a priori supone una mejora significativa, aunque este salto de calidad se deberá demostrar sobre el césped. El Marbella ha acometido 15 refuerzos y han salido 11 jugadores, una plantilla prácticamente nueva con respecto a la de la temporada anterior. De estas salidas, la más importante ha sido la de Dorian (y la de Callejón, aunque fue una retirada), que fue el segundo máximo artillero del equipo la temporada pasada con ocho goles, que firmó por el Viborg sueco, dejando 200.000 euros en las arcas del club.

La plantilla del Marbella Porteros: Manu García y David Vassilev.

Defensas: Álex Martínez, Aitor Puñal, Vanheusden, Jorge Álvarez, Marcos Olguín, Gabriel Clemente y Alberto Escassi.

Centrocampistas: Eugeni, Luis Muñoz, Chess, Adrián Ruiz, Álex López, Luis Acosta y Luis Alcalde.

Delanteros: Ernest Ohemeng, Tahiru, Hicham Boussefiane, Yuezheng Du, Alexiel Gonçalves, Rodri Ríos, Palacín, José Cambra y Álex Toper.

Fichajes: Alcalde (Recreativo), Clemente (Yeclano), Martínez (Sanluqueño), Toper (Ávila), Palacín (Cacereño), Escassi (Ibiza), Eugeni (Ibiza), Vassilev (Murcia), Ríos (Ceuta), García (Alcoyano), Ruiz (Cultural Leonesa), García (Alcoyano), Vanheusden (Inter de Milán), Boussefiane (Rabat), Gonçalves (Santo André) y Muñoz (Cartagena).

El fichaje de mayor renombre para el público de Málaga seguramente sea el de Luis Muñoz. El malagueño regresa a la provincia tras dos temporadas en el Cartagena en las que ha rendido a buen nivel, aunque en esta última no han acompañado ni el equipo (el Cartagena realizó una temporada desastrosa, con Luis jugando a menudo fuera de posición) ni el físico (fue operado de la rodilla en febrero). Seguramente mereció gozar de una oportunidad para continuar jugando en Segunda esta temporada, pero probablemente haya priorizado la oferta del Marbella, puesto que significaba volver a casa. El medio centro se suma a otros dos exblanquiazules que han llegado en este mercado estival al cuadro marbellí, el central Alberto Escassi y el extremo Hicham Boussefiane, del Ibiza y el Rabat, respectivamente.

Uno de los principales focos de mejora era la solidez defensiva, pues el Marbella fue el segundo equipo más goleado de su grupo la pasada campaña. Para apuntalar la línea defensiva han llegado el veterano Álex Martínez, con 176 partidos entre Primera y Segunda División; el belga Vanheusden, un central de brillantes condiciones aunque venido a menos por las lesiones; Gabriel Clemente, que viene de varias buenas temporadas en Yecla y Escassi, que si bien perdió protagonismo con Jémez en el segundo tramo del curso, continúa siendo una pieza útil para la categoría.

Pretemporada y rival del lunes

Si bien es cierto que siempre hay que coger con pinzas lo que ocurre en los partidos de pretemporada (especialmente los resultados), sí que hay elementos que se pueden extraer de ellos, aunque no sea nada concluyente. El equipo costasoleño no ha jugado muchos partidos (seis, con dos victorias, dos empates y dos derrotas), y no ha dejado muy buenas sensaciones, aunque la dirección deportiva ha realizado en los últimos días un sprint en la planificación, con tres fichajes en las últimas 72 horas.

El Marbella arranca la Liga en casa (mañana, 21.30 horas) ante todo un hueso como es el Murcia. El conjunto grana llegó a las semifinales de los 'play-off' la pasada campaña, y ha acometido varios refuerzos de entidad.