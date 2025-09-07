El Marbella, el único malagueño invicto en Primera RFEF

El Marbella, cuarto en la tabla con cuatro puntos (tras empatar sin goles en Algeciras), se ha quedado como el único equipo malagueño invicto ... en el grupo 2 de Primera RFEF después de las dos primeras jornadas. La competición la lidera el Ibiza, el único equipo con pleno de victorias. Mientras, el Torremolinos, que soñó por momentos con la sorpresa en el campo del histórico Murcia (1-0) sigue sin sumar en su debut en la categoría, y el Antequera se vio derrotado al encajar un gol en el último minuto del añadido en Tarazona (1-0). Por tanto, el fin de semana no fue nada positivo para los intereses de los equipos costasoleños.

Algeciras, 0; Marbella, 0

El duelo, casi un derbi provincial por la proximidad de las dos localidades, estuvo marcado por el deficiente estado del césped en el Nuevo Mirador, con las mejores ocasiones para el cuadro local, en especial un 'mano a mano' de Jony Álamo corriendo al contraataque desde su propio campo, y en un tiro cruzado final de Obeng. Además, en el primer tiempo se anuló un gol al Algeciras por falta previa (minuto 25) y no se pitó penalti, al inicio del segundo periodo, por presuntas manos del Marbella. La mejor ocasión para el cuadro malagueño fue una de Tahiru en el 72, con una buena intervención de Iván Moreno. Como curiosidad, el choque comenzó con retraso por un problema en la red de una de las porterías. «Es importantísimo no perder, con la portería a cero en un día en el que no hemos estado bien», reconoció al final en la sala de prensa el técnico del Marbella, Carlos de Lerma.

Murcia, 1; Torremolinos, 0

Locura de partido en el Enrique Roca, con cuatro revisiones con el FVS sólo en el primer tiempo, que se prolongó durante una hora. La primera de ellas fue para decretar un penalti claro por codazo de Climent a David Vicente, a petición del técnico local, Joseba Etexeberria. El esloveno Bosilj definió con calma. Aunque el cuadro local se mostró superior, sufrió por la escasa renta en las escasas aproximaciones del Torremolinos, como un gol de Simo anulado por fuera de juego, al recibir un balón al hueco de Cristóbal para encarar la portería. En el segundo tiempo, hubo más normalidad en cuanto a las reclamaciones arbitrales. El Murcia no definió su superioridad en la posesión y remates, y el Torremolinos soñó con la sorpresa en un remate de Diao al lateral de la red y en una acción de salida en falso de Gazzaniga, con un remate tímido de Christian sobre la llegada desesperada del portero. La próxima jornada, en casa ante el Tarazona, puede ser la oportunidad para empezar a sumar.

Tarazona, 1; Antequera, 0

El Antequera sufrió su primera derrota liguera después de encajar un gol en el minuto 93, obra del lateral izquierdo local Chechu Martínez. Todo sucedió en un saque de esquina con mucha acumulación de jugadores y una definición difícil del defensa al estar caído en el césped. La primera mitad tuvo un desarrollo muy cerrado, más allá de un testarazo de Siddiki rechazado por Josele Martínez, y casi todo lo importante sucedió en la segunda, con una volea del local Ángel López y, sobre todo, una ocasión de su compañero Álvaro en el minuto 69, ante la que tuvo que lucirse el guardameta del cuadro malagueño, Samu Pérez.

Al final, mal sabor para el Antequera, que suma un solo punto en las dos jornadas transcurridas, sin poder sacar nada en tierras aragonesas. «El resultado es injusto. Controlamos bien su juego directo ofensivo y en tramos del partido fuimos superiores», opinó al final Abel Gómez en su balance.