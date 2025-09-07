Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edu López trata de impedir un centro de Álvaro Bustos en el Murcia-Torremolinos. ANDRÉS MOLINA

El Marbella, el único malagueño invicto en Primera RFEF

Empató sin goles en Algeciras, mientras que el Antequera, en Tarazona, y el Torremolinos, en Murcia, perdieron en sus citas por la mínima

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:08

El Marbella, cuarto en la tabla con cuatro puntos (tras empatar sin goles en Algeciras), se ha quedado como el único equipo malagueño invicto ... en el grupo 2 de Primera RFEF después de las dos primeras jornadas. La competición la lidera el Ibiza, el único equipo con pleno de victorias. Mientras, el Torremolinos, que soñó por momentos con la sorpresa en el campo del histórico Murcia (1-0) sigue sin sumar en su debut en la categoría, y el Antequera se vio derrotado al encajar un gol en el último minuto del añadido en Tarazona (1-0). Por tanto, el fin de semana no fue nada positivo para los intereses de los equipos costasoleños.

