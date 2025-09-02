El Marbella logra un brillante triunfo en el estreno de la temporada contra el Murcia (2-1)

El Marbella remontó un difícil encuentro contra un rival de primer nivel, como es el Murcia, uno de los aspirantes al ascenso cada temporada, para ... conseguir en casa un triunfo brillante en el estreno del campeonato en Primera RFEF. Se adelantó el cuadro visitante, pero los locales fueron capaces de darle la vuelta al marcador en un partido vibrante y muy atractivo para los aficionados.

El comienzo fue muy negativo para el conjunto malagueño, que encajó el tanto de Ekain en los primeros minutos del encuentro, lo que supuso un duro golpe y le forzó a retocar los planes que tenía preparados. A partir de ahí le tocaba al Marbella remar contracorriente, si bien consiguió su objetivo poco después de la media hora gracias al golazo de Rodri Ríos, que remató desde el primer palo tras el pase de Ohemeng. Y cuando el partido afrontaba su recta final, en el minuto 84, Eugeni hizo el segundo tanto, el del triunfo del Marbella en un encuentro emocionante para todos los asistentes al choque.

Los otros dos equipos malagueños de la categoría no pudieron comenzar con un triunfo. El Antequera logró, al menos, un punto (0-0) en el arranque de una temporada que se prevé diferente a la anterior, en la que el equipo luchó por el ascenso, mientras que el debutante Torremolinos no tuvo suerte en su estreno y cayó en su terreno de juego por la mínima (0-1), si bien las sensaciones ofrecidas fueron muy positivas.