El Marbella encaja una derrota en Alcorcón que le puede costar el descenso

El Marbella se ha complicado y de qué forma su permanencia en Primera RFEF tras caer 3-1 en Alcorcón, resultado que ya no le ... permite depender de sí mismo para salvarse en la última jornada. El traspiés en Santo Domingo lo deja con 43 puntos, los mismos que Sanluqueño y Yeclano. El triple empate lo condena al descenso ya que sale mal parado de los resultados cosechados en esos cuatro partidos. Todo pasa por ganar al Antequera, que se juega el tercer puesto, y esperar que sus rivales no ganen. El Sanluqueño juega en Alicante ante el Hércules y el Yeclano recibe al descendido Intercity.

Ante el Alcorcón, los marbellíes repitieron patrones de otros partidos, donde no sólo encaja y comienza perdiendo, sino que lo hace recibiendo los goles pronto. En un encuentro donde no había pasado nada, con nula creación ofensiva de ambos equipos, fue un error en la salida de balón de Álex López la causa del 1-0. Regalo para Vladis que supo asistir a Aparicio entre los centrales para definir en el área pequeña y abrir el marcador.

Con poco el Alcorcón había puesto la primera piedra para ganar esta final para el Marbella, que fue a peor. En otra jugada que no debía revestir peligro, un despeje desde el lateral derecho se convirtió en una asistencia para Aparicio que aprovechó la lentitud de Bernardo y la indecisión en la salida de Jero Lario para hacer el 2-0. En 27 minutos el Alcorcón había logrado dos goles y el Marbella se veía con todo en contra. Y como viene siendo también habitual, no se bloqueó y dos minutos después iba a lograr el 2-1. Jorge Álvarez, lateral con alma de extremo, llegó a línea de fondo y Marcos Olguín, otro defensa, irrumpió en la frontal del área pequeña para hacer el 2-1. Olguín ha marcados tres goles.

Quedaba mucho partido por delante para empatar, que podía ser un punto valioso. Pero no estuvo acertado ni en su propia área, ni en la del rival. Dorian tuvo una de las llegadas peligrosas marbellíes, tras un pase de Tahiru que salió de revulsivo. Pero en esta ocasión no hicieron efectos los cambios y el Alcorcón iba a golpear de forma definitiva en un lanzamiento de Samu desde la esquina del área que golpearía Bernardo, convirtiéndose en el 3-1. Mazazo definitivo que hundió al Marbella, que incluso pudo recibir algún gol más. En esta ocasión no hubo remontada, y lo que sí habrá es una jornada final de 'transistores', con un derbi definitivo ante el Antequera.

Los datos del partido

Alcorcón: Ayesa, Juan Sebastián, Rentero, Pola, Samu Rodríguez, Yael Ballesteros, David Ramos (Yosiel, min. 78), Capi (Rojas, min. 69), Rayco (Llorente, min 69), Aparicio (Lache, min. 89) y Vladis..

Marbella: Eric Puerto, Jorge Álvarez (Zequi, min. 87), Aitor Puñal, Marcos Olguín, Bernardo (Pablo Muñoz, min. 75), Ohemeng (Fermín Ruiz, min. 75), Alex López (Tahiru, min. 57), Edwards (Marcos Peña, min. 57), Soto, José Callejón y Dorian.

Goles: 1-0, min. 18: Aparicio. 2-0, min. 27: Aparicio. 2-1, min. 29: Marcos Olguín. 3-1, min. 72: Bernardo en propia puerta.

Árbitro: Fernández Buergo (Colegio asturiano). Mostró tarjetas a Edwards y Dorian.