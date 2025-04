Heroico triunfo del Antequera con dos hombres menos

El Antequera se sobrepuso a todo en el campo del Intercity. Pese a terminar el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Juanmi y ... Siddiki, el cuadro antequerano aguantó el tirón y, con un trabajo defensivo excepcional, se llevó todo el botín, se reivindicó en la segunda posición de la clasificación liguera y se colocó a un punto del Ceuta, líder.

Se adelantó a los once minutos de partido. Luismi Gutiérrez se anticipó a la defensa rival al completo y al debutante Pol Freixanet para cazar un servicio desde el círculo central de Chema y adelantar al Antequera. Es su séptimo gol de la temporada, con el que se corona como máximo goleador del equipo.

El equipo de Javier Medina entregó el control del balón al completo tras anotar. Fue el Intercity el que llevó la iniciativa, pero se mostró incapaz de generar ocasiones de peligro de cara a que Modeste o Locadia ejecutaran en el área. Biabiany estuvo profundo por su banda, aunque ninguna de sus internadas terminó con un centro para que rematara Longo.

Intercity Pol Freixanet; San Emeterio (Mestanza, min. 71), Andreu, Álvaro Pérez (Keyner, min. 84), Caballo (Antoñito, min. 58); Miki Codina, Julio Gracia (Sergio Montero, min. 59), Burlamaqui (Nsue, min. 71), Borja Martínez; Modeste y Locadia. 0 - 1 Antequera Jero; Luismi Luengo, Fomeyem, Iván Pérez, Juanmi; Alejandro Marcelo (Toni Arranz, min. 68), Chema (Aspra, min. 66), Luismi Gutiérrez (Guillem Jaime, min. 73); Biabiany (Siddiki, min. 76), Xemi (Agus Moreno, min. 68); y Longo Gol: 0-1, min. 11: Luismi Gutiérrez.

Árbitro: Montes García-Navas (Comité madrileño). Expulsó con roja directa a Juanmi (min. 59) y al entrenador, Javier Medina (min. 94), y con doble amonestación a Siddiki (min. 92), todos del cuadro antequerano, además de mostrar tarjeta amarilla a Xemi y Toni Arranz.

Campo: Antonio Solana. 500 espectadores.

La primera ocasión tras el tiempo de descanso llevó la firma de Modeste. El delantero francés del Intercity remató de cabeza desviado en el minuto 51 un servicio desde la izquierda de Caballo.

Casi a la hora del partido se produjo la acción más polémica del encuentro, cuando Montes García-Navas expulsó con roja directa a Juanmi en una acción aparatosa en la que el defensor del Antequera llegó antes a tocar la pelota. Y tampoco impactó con los tacos sobre el oponente. Una jugada más que discutible.

El Antequera trató de bajar las pulsaciones al partido y que el ritmo fuera más trabado. El Intercity se quedó con la pelota, aunque no podía generar grandes ocasiones de peligro. Mestanza probó suerte desde larga distancia a falta de nueve minutos para el 90, cuando lanzó un remate bombeado para penalizar la salida de Jero que no tuvo puntería. Acto seguido, volvió a avisar de cabeza Modeste, que en el primer palo no acertó a llevar la bola al fondo de las mallas.

Ya en el tiempo de añadido, la polémica volvió a aparecer en el Antonio Solana, ya que el colegiado expulsó con doble amarilla a Siddiki, que apenas llevaba quince minutos en el terreno de juego. Ello no hizo mella en el equipo antequerano, que se cerró en banda y resistió las tímidas internadas de un Intercity negado ante la portería de Jero.