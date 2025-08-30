Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un once del Torremolinos en pretemporada, frente al Linense. JUVENTUD TORREMOLINOS CF

Estrenos en casa de la Primera RFEF más malagueña

El Torremolinos debuta hoy, y se suma al Antequera y al Marbella en la edición del torneo con más equipos de la provincia

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:01

Tres equipos malagueños (Torremolinos, Antequera y Marbella) competirán esta temporada en la Primera Federación, la edición con más clubes de la provincia (la cifra más ... alta hasta ahora era de dos). Llegan tras haber realizado campañas muy dispares: el cuadro antequerano llegó a los 'play-off' de ascenso a Segunda, cayendo en las 'semis' frente al Antequera; el conjunto marbellí obtuvo la salvación en la última jornada y el equipo de El Pozuelo ascendió a la categoría 'de bronce' por primera vez gracias a su victoria en la última jornada ante La Minera y la derrota de La Unión frente a la ya descendida 'Balona'. Los tres equipos de Málaga disputan el primer compromiso liguero como locales. Varias novedades llegan a la competición: se ha instaurado el Football Video Support (FVS), un VAR 'low cost' que pueden solicitar los entrenadores (en circunstancias específicas), y la cobertura televisiva es mayor, con varias plataformas (Movistar, Orange, Digi o La Liga+, entre varias otras) y algunas televisiones autonómicas (no es el caso de Canal Sur) emitiendo muchos de los encuentros.

