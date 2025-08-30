Estrenos en casa de la Primera RFEF más malagueña

Tres equipos malagueños (Torremolinos, Antequera y Marbella) competirán esta temporada en la Primera Federación, la edición con más clubes de la provincia (la cifra más ... alta hasta ahora era de dos). Llegan tras haber realizado campañas muy dispares: el cuadro antequerano llegó a los 'play-off' de ascenso a Segunda, cayendo en las 'semis' frente al Antequera; el conjunto marbellí obtuvo la salvación en la última jornada y el equipo de El Pozuelo ascendió a la categoría 'de bronce' por primera vez gracias a su victoria en la última jornada ante La Minera y la derrota de La Unión frente a la ya descendida 'Balona'. Los tres equipos de Málaga disputan el primer compromiso liguero como locales. Varias novedades llegan a la competición: se ha instaurado el Football Video Support (FVS), un VAR 'low cost' que pueden solicitar los entrenadores (en circunstancias específicas), y la cobertura televisiva es mayor, con varias plataformas (Movistar, Orange, Digi o La Liga+, entre varias otras) y algunas televisiones autonómicas (no es el caso de Canal Sur) emitiendo muchos de los encuentros.

Los horarios Torremolinos-Europa: Hoy, 19.30 horas, Estadio de El Pozuelo. La Liga +Plus.

Antequera-Cartagena: Mañana, 19.30 horas, Estadio El Maulí. La Liga +Plus.

Marbella-Murcia: Lunes, 21.30 horas, Marbella Football Center. La Liga +Plus y Movistar.

El estreno en la categoría del Torremolinos

Es el primer partido de la temporada más ilusionante de la historia del club torremolinense. Los hombres de Calderón reciben la visita de otro equipo recién ascendido, el Europa, club histórico del barrio de Gracia en Barcelona, hoy a las 19.30 horas. El Torremolinos tuvo unas largas vacaciones, dado que su último encuentro liguero fue el 4 de mayo. Su primer choque de pretemporada fue el 19 de julio. El conjunto costasoleño ha realizado una excelente serie de amistosos, con sólo una derrota en los 10 partidos que ha jugado este verano. A pesar de la dolorosa marcha del que fue su mejor futbolista la pasada campaña (y de toda la Segunda RFEF), el centrocampista Fran Castillo (firmó por el Ibiza), el Torremolinos ha confeccionado una plantilla que cuenta con bastantes jugadores experimentados en la categoría 'de bronce' (la gran mayoría de sus refuerzos cuentan con una trayectoria en ella, un elemento vital para un club recién ascendido cara a conseguir la permanencia), pero manteniendo a su vez a un núcleo importante del bloque que obró el milagroso ascenso hace unos meses.

Por su parte, el Europa, que también fue campeón de su grupo en Segunda Federación el pasado curso, tampoco ha retocado en exceso el plantel que consiguió ascender, acometiendo ocho fichajes y otras ocho salidas. El técnico del cuadro catalán es el exfutbolista Aday Benítez, y su jugador estrella es el delantero Jordi Cano, que anotó 13 dianas y dio seis asistencias la pasada campaña, aunque el punto fuerte de este equipo es el colectivo.

El Antequera tiene el partido más complicado

El Antequera recibe mañana (19.30 horas) al que a priori es el rival más complicado de los tres, el recién descendido Cartagena. La 2024-25 fue una de las mejores de la historia del equipo malagueño, pero como es habitual cuando un equipo destaca, llega la 'desbandada' por parte de muchos de sus mejores futbolistas.

Este es un Antequera casi nuevo, con más de la mitad del plantel llegado este verano (con nuevo entrenador incluido), y con el reciente precedente de una temporada sensacional. La exigencia será alta, pero habrá que ver cómo se desarrolla la campaña para evaluarla correctamente. Se enfrenta al cuadro cartagenero, que cuajó una desastrosa temporada en Segunda, y que también cuenta con una plantilla muy distinta a la del pasado curso, pero que parte como un claro candidato a ascender.

El Marbella recibe al Murcia

El cuadro marbellí sufrió de lo lindo para mantener la categoría la pasada temporada. De la mano de Carlos de Lerma, el conjunto marbellí reaccionó a tiempo y obtuvo la salvación. Continúa el técnico en el cargo, y la entidad ha confeccionado una plantilla que, sobre el papel, ha dado un salto cualitativo importante, que debería permitirle no pasar tantos apuros esta vez. Ayer anunció la llegada del malagueño y exmalaguista Luis Muñoz, que fue de lo poco salvable del Cartagena la temporada pasada. El equipo marbellí se enfrenta el lunes (21.30 horas) en La Dama de Noche al Murcia, que cayó en las 'semis' de los 'play-off' frente al Gimnástic, y que ha fichado muy bien este verano.